Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным: какой план по Украине привез посланник Трампа
Утром 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
Американская делегация вновь намерена обсудить с главарем Кремля мирное урегулирование российско-украинской войны. OBOZ.UA выяснял, какие предложения команда Трампа везет в РФ и стоит ли Украине ждать прорыва в мирном кейсе после новых раундов переговоров.
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