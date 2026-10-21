Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным: какой план по Украине привез посланник Трампа

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимНазывал Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"За украинские 10 копеек заплатят 18 тысячЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монетаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаИллюстрация - женщина с флагом УкраиныВ стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из Украины"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. ФотоСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фото

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным: какой план по Украине привез посланник Трампа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
630
Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным: какой план по Украине привез посланник Трампа
Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. Источник: OBOZ.UA

Утром 21 октября специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Американская делегация вновь намерена обсудить с главарем Кремля мирное урегулирование российско-украинской войны. OBOZ.UA выяснял, какие предложения команда Трампа везет в РФ и стоит ли Украине ждать прорыва в мирном кейсе после новых раундов переговоров.

Новость дополняется…

Читайте также
Надежда ДанищукНадежда Данищук
18,7 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
18,7 т.
"Политических уступок со стороны Москвы не будет": Лавров озвучил ожидания от визита Виткоффа в Россию
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
15,6 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
15,6 т.
"Тупой российский генерал": Трамп заявил, что война России против Украины могла закончиться за несколько часов. Видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
12,9 т.
Венгрия заблокировала открытие последних двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС – медиа
12,9 т.
Венгрия заблокировала открытие последних двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС – медиа
Похожие темы
Переговоры США и РоссииСанкт-ПетербургВладимир ПутинВладимир ПутинСтив УиткоффСтив Уиткофф
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники