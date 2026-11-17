Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют 19 ноября провести встречу с представителями Украины и европейских стран в Берлине (Германия). Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и план послевоенного восстановления ее экономики.

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Об этом сообщает Axios. В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином в городе Шэньчжэнь (КНР).

О чем будут говорить в Берлине

Как сообщил американский чиновник, главная цель встречи – разработать гарантии, которые помогут предотвратить новые российские атаки на Украину после окончания войны. Также участники переговоров рассмотрят планы экономического восстановления страны.

По словам источника, представители администрации Трампа регулярно поддерживают контакты с украинскими и европейскими должностными лицами и ведут переговоры с Россией.

Американский чиновник назвал встречу в Берлине и визит Трампа в Китай частями скоординированных дипломатических усилий. Он также отметил, что в переговорах по Украине участвуют и другие высокопоставленные чиновники администрации США.

Переговоры в Германии состоятся на фоне встречи Трампа с Путиным

Берлинская встреча запланирована на тот же день, когда Трамп должен провести переговоры в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, встреча в Берлине состоится через неделю после того, как Виткофф и Кушнер призвали Россию предложить послевоенную систему безопасности для Европы. Эти дипломатические усилия, по замыслу американских представителей, должны способствовать завершению войны.

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В поездку Трампа в Китай также отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Напомним, одно из изданий отмечало, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи могут попытаться пересмотреть действующий мировой порядок и разделить сферы влияния на планете. Такие опасения возникли после предложения российского диктатора провести трехсторонний саммит с участием лидеров США, России и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, Виткофф и Джаред Кушнер начали работу над проведением крупного обмена пленными. Договоренности о его проведении были достигнуты на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

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