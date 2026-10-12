Виткофф и Кушнер отложили запланированную поездку в Москву из-за отсутствия ясности в отношении поддержки мирного плана Трампа – Axios

Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву. Новые даты визита не будут согласованы до тех пор , пока не будет решен вопрос оготовности Украины и ЕС согласовать единое предложение для Кремля.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом. По информации издания, украинский собеседник также рассказал об угрозах прекратить обмен американскими разведданными на переговорах в Майами.

Впрочем, высокопоставленный чиновник из США это опроверг. По его версии, представители США подчеркнули важность помощи Украине и призвали не прибегать к действиям, наносящим ущерб американским потребителям.

В то же время сегодня появилась информация о том, что США угрожают заблокировать продажу оружия для Украины из-за ударов по российским НПЗ. По словам источников, американцы звонили европейцам и в Киев с соответствующими предупреждениями.

Ранее сообщалось, что американская журналистка Лора Лумер выступила против поставок российского дизельного топлива в США. Она заявила, что Москва использует заработанные деньги для продолжения войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября президент США Дональд Трамп похвастался "успешным" разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и заявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива в США. Вашингтон временно разрешил продажу, поставку и импорт дизельного топлива российского происхождения, ослабив санкционные ограничения в этой сфере.

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По словам Трампа, в течение нескольких месяцев Россия должна поставить в США до 4,8 млн тонн дизельного топлива, в том числе 300 тыс. тонн в октябре.

После разговора с Путиным Трамп также заявлял, что российский диктатор якобы стремится к миру и заключению соглашения с Украиной. В то же время американский президент обвинял Зеленского в нежелании договариваться и утверждал, что завершить войну можно было еще давно.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

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