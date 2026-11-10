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Виткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WP

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
2,7 т.
Виткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WP
Джаред Кушнер и Стив Виткофф. Источник: TRT World/Х

В США опасаются, что Россия может воспользоваться недостатком опыта спецпредставителей президента Трампа Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по вопросам глобальной безопасности. Опасения вызывает то, что они многим уступают, также предлагая перспективу деловых соглашений до заключения соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Кушнер на прошлой неделе отмечал, что США хотят добиться постоянных консультаций по вопросам безопасности, надежной связи в кризисных ситуациях, большей военной прозрачности и взаимных мер по снижению рисков.

Что известно 

Действующие и бывшие сотрудники служб безопасности США заявили, что опасаются, что страна-агрессор Россия может воспользоваться недостатком опыта Виткоффа и Кушнера в переговорах на высоком уровне по вопросам глобальной безопасности. Также опасения вызывает то, что они уже слишком много уступают, предлагая также перспективу деловых сделок до заключения соглашения о прекращении огня.

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Отмечается, что Виткофф и Кушнер на трехсторонних переговорах в Абу-Даби могут попасть в ловушку обсуждений новой архитектуры европейской безопасности, в которой они мало что понимают, считают европейские и американские чиновники, а также эксперты по безопасности.

В частности, американские чиновники по безопасности выражают опасения из-за их неопытности в глобальных переговорах о безопасности на высоком уровне. Россия направила на переговоры чиновника МИД, который работает дипломатом с 1982 года.

По мнению собеседников издания из числа бывших и нынешних чиновников в сфере безопасности, американские переговорщики уже идут на чрезмерные уступки Москве, в том числе, очевидно, предлагая перспективу заключения деловых соглашений еще до достижения соглашения о прекращении огня.

"Это непонимание всегда возникает, если вы ставите бизнесменов во главе переговоров", – сказал собеседник изданию.

"У людей, работавших при разных американских администрациях, за исключением администрации Трампа, складывается пугающее впечатление, что Кушнер и Виткофф не понимают, с чем имеют дело", – сказал изданию бывший помощник госсекретаря США по делам Европы в администрации Джорджа Буша-младшего Дэниел Фрид.

Он подчеркнул, что выбор Трампом друга в качестве спецпосланника логичен, но американские переговорщики не прислушиваются к профессионалам: "Любой мог бы им сказать, что разговоры о послевоенной европейской архитектуре безопасности – это всего лишь тезис Кремля".

Так, Кушнер на прошлой неделе отмечал, что США хотят добиться постоянных консультаций по вопросам безопасности, надежной связи в кризисных ситуациях, большей военной прозрачности и взаимных мер по снижению рисков. Однако эти тезисы уже содержались в соглашениях, заключенных между Россией и странами Запада после распада СССР, говорят бывшие сотрудники служб безопасности США и Европы, на которых ссылается издание.

Модель, которую продвигает Кушнер, – это совет Россия – НАТО, созданный после холодной войны, но прекративший работу в 2014 году, писал обозреватель WP Дэвид Игнатиус на прошлой неделе со ссылкой на источник.

"Все это звучит прекрасно. Проблема в том, что это та архитектура безопасности, которую Россия пытается разрушить. Этим людям еще многое предстоит узнать", – сказал бывший исполняющий обязанности старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности США Эрик Чиарамелла.

Он добавил, что уважение к территориальной целостности и свободе стран выбирать свои союзы "это совсем не то, чего хочет Россия".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что мирные переговоры с участием Украины, США и России состоятся в ОАЭ 10-11 ноября. Ключевыми вопросами станут гарантии безопасности, прекращение огня и шаги для завершения войны.

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