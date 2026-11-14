Уиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Силы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьВ Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: кому и как повысятКаждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоКаждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоПожилой мужчина в темной одежде сидит на скамейке с пакетом в руках, позади идут людиКак изменился размер пенсий в Украине в долларах за 20 лет: озвучены цифрыЗал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певцаЗал взорвался овациями: Дантес прямо на сцене неожиданно поцеловал известного украинского певца"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армииВпервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. ВидеоВпервые за 6 лет: Свитолина разгромила Соболенко и вышла в полуфинал Итогового турнира. ВидеоНастенный электрический котел с трубами системы отопления в жилом домеУкраинцы, которые используют электроэнергию для отопления, могут платить по тарифу вдвое ниже: как оформитьРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорахРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Уиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,3 т.
Уиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией
Уиткофф и Кушнер. Источник: российские паблики

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над проведением крупного обмена пленными между Россией и Украиной. Договоренности о его проведении были достигнуты на этой неделе на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Об этом сообщила специальный помощник президента США, заместитель секретаря пресс-службы Белого дома Анна Келли. Запланированный обмен она назвала "самым крупным в этой войне".

Новость дополняется

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
15,5 т.
"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах
15,5 т.
"Был жесткий разговор": Зеленский упрекнул тех, кто скрывает ситуацию со светом на местах
София ЗакревскаяСофия Закревская
8,6 т.
Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"
8,6 т.
Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским из-за "проблемы, всколыхнувшей Европу"
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
3,6 т.
Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились
3,6 т.
Кто представит Европу на переговорах о войне в Украине: страны определились
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!