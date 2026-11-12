Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным
В четверг, 12 ноября, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Сегодня они должны провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Встреча ожидается в первой половине дня. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что известно
Как стало известно, самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером утром 12 ноября приземлился в московском аэропорту Внуково. Там американцев встретил спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев.
Вскоре кортеж с участием Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера покинул территорию аэропорта и направился в сторону Москвы.
Члены делегации со стороны Соединенных Штатов планируют обсудить с главой Кремля итоги переговоров в Абу-Даби. По их словам, Вашингтон видит определенные возможности для дальнейшего продвижения в этом процессе.
После встречи в Москве Виткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин, где планируют провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Что предшествовало
11 ноября в Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Стороны договорились об обмене военнопленными между Украиной и Россией. Также член украинской делегации Давид Арахамия отметил, что нынешний ход переговоров дает основания рассчитывать на достижение договоренностей до конца года.
В первый день переговоров стороны подтвердили общую приверженность формированию послевоенной архитектуры европейской безопасности.
Как писал OBOZ.UA, помощник главы Кремля Владимир Мединский 11 ноября подтвердил, что Украина и Россия договорились о проведении нового масштабного обмена военнопленными. Конкретные параметры договоренности должны объявить в ближайшее время.