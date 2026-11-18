Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российских и украинских представителей, что нынешний раунд мирных переговоров может стать последней реальной возможностью достичь договоренностей "прежде чем изменится политическая ситуация в Вашингтоне". В США считают, что Москва должна осознать – время для получения уступок от администрации Дональда Трампа ограничено, а дальнейшее изменение баланса сил в Конгрессе может усилить поддержку Украины.

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Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров. По информации издания, американские посланники пытаются убедить Кремль воспользоваться нынешними условиями для заключения соглашения, поскольку после усиления позиций демократов в Конгрессе возможности Трампа идти на уступки России могут сузиться.

Почему Вашингтон спешит с переговорами

Как отмечает Kyiv Independent, американская стратегия основана на том, что переговорные позиции России могут ослабнуть после изменения политического баланса в Конгрессе США.

Когда демократы получат контроль над Конгрессом, это приведет к усилению двухпартийного давления в пользу увеличения военной и финансовой помощи Украине. Кроме того, деятельность администрации Трампа по ведению переговоров с Кремлем может оказаться под более пристальным вниманием законодателей. Американские спецпосланники также могут столкнуться с расследованиями и слушаниями в Конгрессе, что ограничит свободу действий администрации в отношениях с Россией.

"Аргумент для Москвы заключается в том, что нынешние условия могут оставаться на столе переговоров недолго. Если новый состав Конгресса будет настаивать на более жестком курсе в отношении России, Кремль может упустить возможность получить уступки от Вашингтона", – отмечает издание.

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Стратегия США вернула Москву за стол переговоров

Американские переговорщики начали давить на Кремль, выдвигая аргумент, что Россия должна воспользоваться возможностью заключить соглашение, пока нынешняя администрация США еще имеет более широкий доступ к власти. Похоже, такая стратегия помогла вернуть Россию к переговорному процессу, отметил Kyiv Independent.

Москва согласилась возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США и, по словам одного из источников издания, сейчас подыгрывает предложенной американцами стратегии.

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По словам собеседника, вовлеченного в переговорный процесс, Украина также пытается действовать в рамках этой логики, готовясь к еще одной зиме с российскими атаками на энергетическую систему. В Киеве считают, что эти удары направлены на то, чтобы заставить население капитулировать из-за холода и отсутствия электроэнергии.

Кремль считает, что имеет преимущество

По данным источников издания, несмотря на дипломатические усилия Вашингтона, Москва пока считает, что занимает более сильную позицию за столом переговоров.

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Российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, тогда как Киев сталкивается с трудностями в обеспечении достаточного количества ракет-перехватчиков для противодействия российским баллистическим ракетам. По данным Kyiv Independent, эти обстоятельства формируют в Москве позитивные ожидания относительно собственных переговорных позиций.

США ведут переговоры по двум направлениям

Издание также отмечает, что команда Дональда Трампа параллельно работает по двум дипломатическим направлениям.

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Первое касается непосредственно переговоров о завершении войны России против Украины. Второе предполагает обсуждение возможного пересмотра отношений в сфере безопасности между Россией и Европой.

По словам украинского чиновника, знакомого с ходом переговоров, второе направление сможет продвигаться только после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, американская сторона обсудила следующие шаги мирного процесса с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Также участники переговоров начали готовить повестку дня следующей многосторонней встречи, которую планируют провести в ближайшее время.