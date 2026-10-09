Виткофф и Кушнер могут посетить Москву с "новыми идеями" по поводу мира в Украине – Axios

Представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Майами, чтобы обсудить новые предложения по прекращению войны. Среди возможных предложений рассматриваются частичное прекращение огня и предоставление Украине гарантий безопасности.

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Об этом сообщает Axios. После переговоров американские посланцы могут вновь отправиться в Москву, чтобы обсудить мирные инициативы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стороны обсудят частичное прекращение огня

Виткофф и Кушнер проведут переговоры с украинской делегацией и европейскими чиновниками в Майами. Стороны обсудят новые предложения, которые должны помочь сдвинуть с мертвой точки переговоры о прекращении российско-украинской войны.

По информации издания, администрация американского лидера Дональда Трампа рассчитывает добиться дипломатического прогресса до промежуточных выборов в США и наступления зимы в Украине.

Среди возможных инициатив – частичное прекращение огня, которое предусматривает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и прекращение атак на поставки зерна. Украина выразила готовность рассмотреть такой шаг, однако Россия пока не демонстрирует значительного интереса к этому предложению.

"Они все нервничают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью выработки единого предложения", – пояснил источник в США.

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Вашингтон стремится сдвинуть с мертвой точки мирные переговоры

Перед переговорами в Майами Виткофф и Кушнер встретились с Трампом, чтобы ознакомить его с обновленным мирным планом США и согласовать дальнейшие шаги. По словам американского чиновника, переговоры должны продлиться два дня.

По данным американского источника, участники встречи рассмотрят возможные гарантии безопасности для Украины, планы ее восстановления и другие вопросы, связанные с войной.

В то же время украинский чиновник предположил, что приближение промежуточных выборов в США и стремление Москвы добиться ослабления санкций могут повлиять на готовность главы Кремля согласиться на частичное прекращение огня.

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"Виткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для продолжения переговоров с Путиным, сообщил источник, знакомый с ситуацией", – отмечается в статье.

Напомним, последняя встреча Виткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным состоялась в Кремле 5 сентября. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по завершению войны РФ против Украины.

Спецпосланцы Трампа провели в Кремле трехчасовую встречу с лидером РФ, которая, как можно судить по заявлениям из Москвы, вновь ни к чему не привела.

Как писал OBOZ.UA, уже в воскресенье, 6 сентября, американцы посетили Украину и провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.