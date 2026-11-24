Уиткофф и Кушнер хотят мирного соглашения до января: Зеленский назвал главный вызов для Украины
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на подписании мирного соглашения до января, сказал президент Владимир Зеленский. Из-за этого Украине могут выдвинуть требования о значительных уступках.
Тем временем российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну. Об этом Зеленский рассказал изданию Bloomberg.
Что известно
"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем", – . "Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счет Украины", – сказал Зеленский.
Читайте также
Территории в обмен на безопасность: какие сценарии завершения войны рассматривают США и чем рискует Украина. Интервью с Огрызко
"Сигнал" для Запада: в ISW объяснили, что стоит за ядерными угрозами России в отношении Украины
Путин показывал Кушнеру документы о его дедушке-партизане времен Второй мировой: всплыли подробности