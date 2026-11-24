Спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф настаивают на подписании мирного соглашения до января, сказал президент Владимир Зеленский. Из-за этого Украине могут выдвинуть требования о значительных уступках.

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Тем временем российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности прекратить войну. Об этом Зеленский рассказал изданию Bloomberg.

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"Есть желание действовать очень быстро, и мы, и россияне это понимаем", – . "Мы понимаем, какой может быть цена. Мы также очень хотим мира, но не только за счет Украины", – сказал Зеленский.