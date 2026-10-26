Восемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с Долговым

Ближайшие 8 недель могут стать для Украины одним из самых сложных периодов с начала полномасштабной войны. Россия готовится использовать зимние морозы для усиления ударов по энергетической инфраструктуре, рассчитывая не только нанести новые разрушения, но и истощить украинское общество. Параллельно на международной арене будет разворачиваться еще более ожесточенная борьба за условия завершения войны. До конца года есть 3 даты, которые могут повлиять на дальнейшие решения: 3 ноября, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, 18–19 ноября в Китае может состояться встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, а в декабре Флорида примет саммит G20, куда Трамп пригласил Путина. Для американского президента это возможность продемонстрировать дипломатический результат, для Кремля – шанс добиться уступок и вернуть Россию в круг государств, определяющих правила мировой политики.

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Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

– В последние недели Трамп активизировал контакты с Путиным, в частности по вопросам энергетических договоренностей, и сделал ряд заявлений и шагов, которые можно расценивать как усиление давления на Украину. Можно ли считать это очередной масштабной попыткой добиться сдвигов в вопросе прекращения российско-украинской войны? И почему основное давление в рамках этих усилий направлено именно на Украину?

– Трампу действительно нужно показывать результат. Он снова и снова повторяет, что война вот-вот закончится, мирное соглашение будет подписано и соответствующих договоренностей удастся достичь. Но фактически ничего не происходит. Нужно что-то делать. Что именно? Нужно применять определенные рычаги влияния. В контексте России Трамп понимает их как контакты с Путиным. Но эти контакты не дают ничего, кроме очевидного смещения взглядов и позиций Трампа в сторону России. Он начинает мыслить категориями, соответствующими путинской идеологии. Возможно, не начинает, а так было и раньше. Итак, в отношении Путина Трамп пока применяет политику кнута и пряника. Он что-то обещает, полагая, что нарисованные им экономические перспективы должны склонить Путина к мысли, что войну нужно завершить как можно скорее. Тогда все эти перспективы наконец станут реальностью.

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В определенной степени это работает. Путин осознает, что его слушают, что его слушает Трамп. Именно этого он добивался все это время, выдвигая ультиматумы Вашингтону и НАТО, а затем начав агрессию против Украины. Однако пока очевидных сдвигов в контактах между США в лице Трампа и Россией в лице Путина нет. Нет их и в переговорах с участием Виткоффа, Кушнера, Ушакова и Путина.

– Поэтому остается вторая сторона войны – Украина

– Именно так. И которая никак не может согласиться на эти "заманчивые предложения" американцев и россиян. И которая не хочет просто так отдавать Донбасс, понимая, что это совсем не точка, а начало конца. Итак, возникает ситуация, в которой пока нет очевидного выхода. Поэтому будет продолжаться то, что мы видели раньше, хотя и в других условиях.

Главные истории дня

– Перейдем к первой критической дате – 3 ноября состоятся выборы в Конгресс США. Может ли что-то измениться в поведении Трампа после этого? По оценкам, республиканцы почти наверняка потеряют Палату представителей. Возможно, республиканцы потеряют и Сенат, что явно станет серьезной проблемой для Трампа и в определенной степени свяжет ему руки во многих направлениях. Нужно ли Украине просто продержаться до 3 ноября? Может ли победа демократов кардинально изменить ситуацию к лучшему для Украины?

– Я не знаю, на что позитивное нам стоит рассчитывать. Не вижу для этого оснований. Даже если демократы укрепят свои позиции и в Палате представителей, и в Сенате, президент останется тем же. Пока именно президент в США отвечает за внешнюю политику, войну и мир. Безусловно, у Конгресса есть рычаги влияния на эту политику, причем весьма существенные. Однако последнее слово остается за президентом, и он этим пользуется. Посмотрите на законопроект Грэма о адских санкциях. Трамп взял и отложил его. Поэтому выборы в США – это действительно важный этап. Но для нас они означают прежде всего, что Трампа поддерживают не так мощно, как ему хотелось бы, и эта поддержка снижается.

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То, что происходит с так называемым мирным процессом в российско-украинской войне, очевидно, не играет на руку Трампу. В последние дни критика и даже требования в адрес президента США звучат отовсюду, от представителей обеих партий – и демократов, и республиканцев. Потому что американские политики, конгрессмены и даже обычные граждане понимают, что происходит что-то не то. Они видят отход от традиционных американских принципов защиты свободы и демократии. Далеко не все воспринимают усиление диалога с Путиным как что-то позитивное. Поэтому эта критика, особенно накануне выборов, не прибавляет Трампу очков, а лишь уменьшает шансы республиканцев получить больше голосов.

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И здесь я вижу скорее опасность, чем какие-либо позитивные перспективы. На мой взгляд, существует риск, что Трамп может убедить себя или кто-то поможет ему поверить, что политика Украины на этом этапе играет на руку демократам. Это был бы худший сценарий – если бы Украина вновь стала элементом внутриполитической и межпартийной борьбы в США. Поэтому наша главная задача сейчас – не допустить такого развития событий. Нужно сделать так, чтобы не было никаких поводов связывать Украину с успехами или неудачами той или иной американской партии. Это их внутреннее дело. Так же, как дело украинцев – выбирать себе президента. Не Трамп должен указывать, когда Зеленскому нужно уходить. Нужно понимать границы национального суверенитета и то, как он работает.

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– Я понимаю, о чем вы говорите. Но Трамп может сам назначить виновных, и он уже почти это сделал. Например, в ситуации с дизелем. Российский дизель на мировом рынке, особенно те объемы, которые сейчас поступают в Соединенные Штаты, – мизерная доля, которая не изменит ситуацию. Но Трамп уже заявил, что это имеет решающее значение, и обвинил Украину и ее атаки на РФ в росте цен и других проблемах. И в ситуации с вероятным фиаско на выборах в Конгресс это может быть так же.

– Что касается дизеля. Трамп не первым заявил, что в проблемах виновата Украина. Сначала об этом сказал министр финансов Бессент после разговора с российским министром Силуановым на встрече министров финансов стран G20. Затем этот тезис повторил министр энергетики США, а уже после него – Трамп. Очевидно, что это была заранее подготовленная линия.

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Если проанализировать шаги Трампа, можно предположить, что все эти обвинения Украины в дефиците дизеля – часть чего-то большего. Дело не в дизеле, а в том, чтобы вести более сложную игру с Россией, задействуя в ней все больше элементов. Украину в этой ситуации проще всего сделать виноватой и перевести на нее стрелки.

– Если вернуться к теме потенциальной победы демократов. В Украине и Европе рассчитывают на этот фактор, это очевидно. Но сейчас основные приоритеты демократов – внутренняя политика. Если они действительно победят, будет ли Украина в числе главных приоритетов изменения американской политики? Возможно ли повторение ситуации 2018 года, когда Трамп также стремился к максимальному сближению с Россией, но после поражения на выборах в Палату представителей этот процесс замедлился. Возможно, на этот раз произойдет нечто подобное?

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– Мне кажется, главные политические усилия нового состава Конгресса будут направлены на то, чтобы прекратить сближение с Путиным и Россией. Это сейчас главная опасность. Конечно, частью этой проблемы является отношение американцев к Украине, и в комплексе это будет иметь определенные последствия. Например, президент Зеленский говорил о том, что даже уже оплаченные контракты на поставку ракет PAC-3, оплаченные НАТО, выполняются несвоевременно. Это можно было бы разблокировать. Или, например, около 400 миллионов долларов помощи, утвержденной законом и согласованной Конгрессом, до сих пор не использованы. Есть и другие подобные вопросы, которые могут побудить конгрессменов к более активным действиям. Безусловно, это может произойти и положительно повлиять на нынешнюю ситуацию.

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Но мы не знаем, как все будет происходить. Выборы состоятся 3 ноября, однако обновленный Конгресс начнет работать только в следующем году. Итак, впереди еще два очень сложных месяца: под ракетными обстрелами, с дефицитом вооружений, с проблемами в работе Starlink, который до сих пор не восстановлен на 100%, а также со всеми трудностями зимнего периода и сокращением возможностей украинской энергетики. То есть до января, когда начнет работать новый Конгресс, еще нужно дождаться.

Во-вторых, работа законодателей не бывает быстрой. Это не оперативное реагирование. Посмотрите на нашу Верховную Раду, на то, как принимают законы, от которых зависит европейская помощь. Конгресс в этом плане мало чем отличается: законопроекты, комитеты, слушания, голосования. Затем требуется время на подписание президентом и еще время на исполнение. Это долгий процесс, а война продолжается каждый день. Именно об этом разрыве нужно всегда помнить, когда мы спрашиваем, как те или иные изменения повлияют на ситуацию. Повлияют, но позже.

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– Может ли Трамп на фоне поражения стать "еще злее" по отношению к Украине в течение этих двух месяцев, пока не начнет работать новый Конгресс? Ведь очевидно, что, столкнувшись с внутриполитическими препятствиями, Трамп может еще активнее заняться внешней политикой, где его полномочия все еще будут очень значительными.

– В принципе, ничего исключать нельзя. С другой стороны, последние события, все эти ограничения американской помощи, показали, что реакция внутри Соединенных Штатов довольно острая. Стоит ли и дальше прибегать к действиям, которые большинство будет воспринимать как неприемлемые? Стоит ли это делать Трампу? Не знаю. Наверное, он десять раз подумает, хотя я не уверен, насколько долго он способен сосредоточиваться на определенных вопросах. Поэтому на сегодняшний день однозначного ответа нет, как он будет действовать после 3 ноября. Во-вторых, трудно представить, что может быть хуже того, через что мы прошли за последние недели: сокращение обмена разведданными, уменьшение объемов поставок и замедление помощи. Мы уже знаем об этих проблемах, возможно, раньше других. Поэтому нужно искать решение, чтобы не зависеть полностью только от Маска и его Starlink или от каких-то других факторов. Нужно искать альтернативы. Наверное, они есть в Европе, хотя полностью компенсировать то, что мы получаем от США при максимальном уровне поддержки, они не смогут. Таковы реалии.

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– Перейдем к саммиту в Китае. Подготовка трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина уже началась, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению. Уже появляются заголовки о "новой Ялте и разделе мира". Хотя в Ялте собирались победители, а здесь, кажется, среди участников нет победителей, кроме Си Цзиньпина. Насколько это может стать проблемой для Украины? Ожидаете ли вы, что могут состояться какие-то договоренности, прежде всего по Украине?

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– Понятно, что для нас нет более важных вопросов внешней политики, чем отношение к войне и возможность помочь Украине завершить ее длительным и справедливым миром. Все остальное мы воспринимаем прежде всего сквозь эту призму. Но нужно понимать, что существуют и другие проблемы, интересы стран мира и глобальные вопросы. Как мы видим, главным лоббистом встречи в Китае является Путин. Значит, она нужна ему больше, чем другим участникам. Исходя из этого, нужно выяснить, в чем заключаются интересы России, Путина и двух других участников.

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Считаю, что это не новая "Ялта". И не только потому, что тогда встречались победители, а теперь участники таковыми не являются. Речь идет о совершенно иных категориях, интересах – как глобальных, так и региональных. На мой взгляд, ожидать, что там будут масштабно обсуждать украинский вопрос, было бы с нашей стороны преувеличением. У них есть двусторонние вопросы и амбиции.

Например, Путин уже много лет пытается продвинуть проект "Сила Сибири – 2", но китайцы не хотят вкладывать в него деньги. Трамп, со своей стороны, хочет вернуть Россию на европейский газовый рынок и получить от этого прибыль. Китайцев же поставки российского газа в Европу совершенно не интересуют: они думают прежде всего о собственных интересах. У США и Китая совершенно иные отношения и проблемы. Они касаются других сфер, хотя вопросы безопасности тоже важны. Однако они не стоят настолько остро, как сегодня для нас стоит вопрос войны.

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– Очевидно, что для Путина важнейший вопрос – это война в Украине. Если он инициирует эту встречу, то, вероятно, будет поднимать этот вопрос.

– Я не думаю, что Путин считает войну в Украине вопросом, который нужно обсуждать втроем. Для этого ему достаточно Трампа. Что Китай может ему предложить? И почему Трамп вообще должен откровенно обсуждать этот вопрос с участием Китая? Фактически это означало бы втянуть Китай в своего рода круговую поруку. Не знаю, нужно ли это Пекину. Зачем ему брать на себя ответственность за решения, которые касаются прежде всего Европы? Китай это не слишком беспокоит. Посмотрите, как там постоянно определяют войну в Украине: называют ее "конфликтом" и не используют других формулировок. Во-вторых, китайская сторона постоянно подчеркивает необходимость соблюдать принципы ООН. На этом они ставят точку. Вряд ли Китай будет углубляться в этот вопрос и связанные с ним проблемы, тем более в трехстороннем формате. На мой взгляд, это не тот формат, который нужен Китаю для урегулирования этого кризиса. Там вообще считают, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и договориться.

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– На что тогда рассчитывает Путин?

– Покажите мне, какие стимулы есть у России, чтобы поднимать эти вопросы в таком формате. Для Путина все понятно. Он хочет устранить то, что считает первопричиной войны. Он требует, чтобы русскоязычные жители Донбасса могли жить так, как хотят, в составе Российской Федерации. А Украину нужно не допустить в НАТО, потому что, по его утверждениям, об этом договорились при завершении холодной войны и потому что этого хочет Россия. Итак, Китай Путину для этого не нужен. Гораздо важнее для него получить выход на более широкую международную арену.

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– То есть важно продемонстрировать, что он участвует в принятии глобальных решений в кругу великих держав?

– Да. Путин хочет показать, что он один из троих. Но на самом деле есть две сверхдержавы – США и Китай. Для Путина это возможность реабилитироваться и показать себя не преступником, а равноправным участником глобальных договоренностей.

– Зачем тогда Трампу и Си соглашаться на такую встречу?

– Ему может быть важно легитимизировать Путина как глобального игрока, оправдываясь перед собственной аудиторией: мол, все общаются с Путиным и вместе решают мировые проблемы.

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– Для Европы такой формат встречи также представляет угрозу

– Для Европы угроза заключается в том, что она может проявить слабость и не продемонстрировать единства. Россия подстрекает протестные движения независимо от их причин, ведь любые внутренние противоречия ослабляют европейские страны. Это перекликается с идеологией Трампа, который считает ЕС лишним образованием, разрушающим европейскую цивилизацию. В Стратегии национальной безопасности США восстановление стратегической стабильности в Европе фактически связывают с завершением войны в Украине и возвращением России в европейскую систему отношений.

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На практике это может означать возобновление поставок российского газа и нефти в Европу, в том числе через Nord Stream 2. По сообщениям, такие предложения могут стать частью новых мирных инициатив. В то же время Трамп, похоже, хочет привлечь к этому бизнесу американских партнеров, создав механизм, который позволит соединить российские энергоресурсы с европейским рынком. Украина рискует снова остаться лишь транзитной территорией.

– Саммит G20 во Флориде должен состояться в декабре. Сообщают, что Трамп хочет подписать там документ, который будет символизировать как минимум прекращение огня. Будет ли усиливаться давление на Украину в преддверии саммита? И действительно ли администрация Трампа рассматривает такой сценарий?

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– Независимо от того, существует ли конкретный план, его общая логика уже воплощается в жизнь. Трамп заявлял, что был бы рад видеть Путина на саммите G20 во Флориде. Ранее он также выражал сожаление по поводу исключения России из G8, поэтому возвращение Путина в такой формат для него вполне приемлемо. Для европейцев это неприемлемо, но Трамп как хозяин встречи, похоже, хочет видеть российского президента на саммите.

Трамп хотел бы завершить мероприятие торжественным подписанием документа, которое стало бы еще одним достижением для него как миротворца. Возможно ли это, зависит от Украины, прежде всего от Вооруженных сил, а также от готовности США поступиться украинскими интересами. В то же время Стратегия национальной безопасности США предусматривает сохранение Украины как независимого государства. Поэтому важно понять, готов ли Вашингтон полностью игнорировать этот принцип.

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Заставить Украину отдать Донбасс теоретически возможно, если лишить ее средств сопротивления. Однако это не решит проблему. Вывод украинских войск из Донбасса, насколько можно понять, Москва рассматривает как предпосылку прекращения огня. Затем начнутся переговоры, во время которых Россия снова будет выдвигать требования: нейтралитет Украины, ослабление армии, ограничение ее численности, требования относительно языка и церкви, отмена санкций, отказ от компенсаций и трибуналов. Итак, Донбасс – лишь начало, а не окончательное требование Москвы. Если американцы этого не понимают, им нужно срочно объяснять это всеми возможными каналами.