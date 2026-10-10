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"Он пользуется поддержкой украинского народа": в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленском

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
icon 2,7 т.
"Он пользуется поддержкой украинского народа": в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленском
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что глава государства пользуется поддержкой украинского народа, который и должен решать вопросы своего руководства.

Сибига подчеркнул, что Зеленский возглавляет Украину в период войны за независимость, свободу и достоинство. Министр также отметил, что заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями.

''Он пользуется поддержкой украинского народа'': в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленском

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/10676

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Поддержка президента

"Президент ВладимирЗеленский возглавляет наше государство в период войны — войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право принимать решения", — заявил Андрей Сибига.

Глава МИД добавил, что слова иностранных политиков не меняют его оценку работы украинского президента. По мнению министра, Зеленский заслуживает поддержки.

Сибига отдельно подчеркнул, что право решать судьбу страны и определять её лидера принадлежит украинскому народу. В своём заявлении он связал поддержку Зеленского с тем, что президент руководит государством в условиях войны.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По его словам, первые партии должны поступить в ближайшее время, а впоследствии объемы поставок увеличатся.

Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

В свою очередь, Трамп заявил, что Украине пора назначить нового лидера.

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