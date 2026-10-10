''Он пользуется поддержкой украинского народа'': в МИД отреагировали на заявление Трампа о Зеленском

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Он заявил, что глава государства пользуется поддержкой украинского народа, который и должен решать вопросы своего руководства.

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Сибига подчеркнул, что Зеленский возглавляет Украину в период войны за независимость, свободу и достоинство. Министр также отметил, что заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями.

Поддержка президента

"Президент ВладимирЗеленский возглавляет наше государство в период войны — войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право принимать решения", — заявил Андрей Сибига.

Глава МИД добавил, что слова иностранных политиков не меняют его оценку работы украинского президента. По мнению министра, Зеленский заслуживает поддержки.

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Сибига отдельно подчеркнул, что право решать судьбу страны и определять её лидера принадлежит украинскому народу. В своём заявлении он связал поддержку Зеленского с тем, что президент руководит государством в условиях войны.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По его словам, первые партии должны поступить в ближайшее время, а впоследствии объемы поставок увеличатся.

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Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".

В свою очередь, Трамп заявил, что Украине пора назначить нового лидера.