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"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
3,0 т.
"Он хочет, чтобы война закончилась": Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. Видео
Президент США Дональд Трамп. Источник: White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, по его мнению, постепенно смягчает свою позицию по поводу войны против Украины. Американский лидер также выразил убеждение, что глава Кремля заинтересован в завершении боевых действий, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

Об этом Дональд Трамп заявил в ответ на вопрос журналиста. Информацию собрал OBOZ.

Что Трамп сказал о позиции Путина

Во время общения с журналистами американского президента спросили, что нужно Путину, чтобы он отступил. Трамп сначала уточнил, о чем именно идет речь, после чего журналист пояснил, что имеет в виду войну в Украине.

В ответ глава Белого дома заявил, что, по его убеждению, российский диктатор уже в некоторой степени отступает от своей позиции.

''Он хочет, чтобы война закончилась'': Трамп заявил, что Путин отступает в отношении Украины. Видео

Трамп заявил, что Путин отступает в вопросе Украины. Источник: Скриншот

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"Я думаю, что он немного отступает. Я думаю, что он мог бы быть жестче. Честно говоря, я думаю, что он мог бы быть гораздо жестче", – сказал Трамп.

В то же время американский президент выразил убеждение, что российский диктатор якобы заинтересован в прекращении войны против Украины.

"Я думаю, что он хотел бы увидеть, как все это завершится", – заявил Трамп.

Что Трамп ранее говорил об Украине и войне

Напомним, также Дональд Трамп предположил, что после завершения войны территория Украины может измениться. Американский лидер выразил уверенность, что мирного соглашения между Киевом и Москвой удастся достичь в ближайшее время.

Во время интервью для программы 60 Minutes Трампа спросили, останется ли Украина свободной и независимой после завершения войны. В ответ он заявил, что страна в итоге "будет иметь немного другие очертания". При этом президент США не объяснил, какие именно территориальные изменения имел в виду.

Кроме того, Трамп прокомментировал американскую военную помощь Украине. По его словам, Соединенные Штаты продают вооружение европейским странам по полной стоимости, а те оплачивают его поставки. Американский президент также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за безвозмездную передачу оружия Киеву, отметив при этом мужество украинских военных.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в "большом неуважении" к России во время первой встречи украинского лидера с российской стороной. Американский президент также заявил, что войны против Украины не произошло бы, если бы он возглавлял Белый дом в тот период.

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