"Откровенно неприятно и позорно": Зеленский анонсировал кадровые решения в СБУ после резонансного разоблачения "Химпрома"

Президент Владимир Зеленский заявил о новых кадровых решениях в Службе безопасности Украины после резонансного разоблачения, связанного с группировкой "Химпром". По его словам, часть увольнений в ведомстве уже произошла, но будут и дальнейшие кадровые изменения.

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Глава государства подчеркнул необходимость полного расследования и наказания всех причастных к преступлениям и насилию против людей. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Зеленский анонсировал новые увольнения в СБУ

Президент резко высказался о ситуации, которая стала известна после разоблачения, связанного с "Химпромом". Он подчеркнул, что такие события недопустимы для Службы безопасности Украины.

"Новости, которые в последнее время были связаны с СБУ, – откровенно неприятные, откровенно позорные. Это совершенно недопустимые вещи", – заявил Зеленский.

По его словам, часть кадровых решений уже реализована, однако на этом изменения не завершатся.

"Некоторые увольнения уже состоялись, будут и дальнейшие кадровые решения", – сообщил президент.

Он также подчеркнул необходимость полного расследования обстоятельств дела и наказания всех причастных.

"Должна быть установлена вся правда, и все, кто заказывал преступления и насилие против людей, должны быть наказаны", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский заявил о возможной деятельности фигуранта дела в Польше и Германии

Президент отметил, что для полного расследования нужна поддержка международных партнеров. По его словам, вопрос "Химпрома" уже обсуждали с Соединенными Штатами на соответствующем уровне.

Отдельно Зеленский обратил внимание на информацию о возможной деятельности фигуранта дела за пределами Украины. В частности, речь идет о Польше и Германии.

По словам президента, "есть информация, что этот преступник уже начал свои операции в Польше и пытается выйти на немецкий рынок с синтетическими наркотиками".

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Украина планирует передать партнерам все сведения, которыми располагает в связи с этой ситуацией.

"Мы предоставим партнерам всю имеющуюся у нас информацию", – подчеркнул Зеленский.

Для сотрудников СБУ хотят вернуть обязательное декларирование

Еще одним шагом президент назвал возвращение обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Зеленский сообщил, что уже утвердил соответствующий законопроект.

По его словам, это должно сделать образ жизни и имущество сотрудников СБУ открытыми для проверок и обеспечить возможность привлечения их к ответственности.

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Президент призвал народных депутатов безотлагательно поддержать законодательную инициативу, чтобы вернуть эти требования для всех сотрудников ведомства.

Напомним, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, в которую, по данным следствия, входили представители СБУ, Национальной полиции и криминальной среды. Среди фигурантов дела упоминается и генерал Сергей Дука, которому приписывают псевдоним "Аким".

Как писал OBOZ.UA, 4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад отстранил от должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В спецслужбе подчеркнули, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в беспристрастном и объективном расследовании.

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Во время обыска в доме генерала СБУ Сергея Дуки он угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал молотком мобильные телефоны и другую технику. На место также прибыли вооруженные сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривали вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергею Дуке, которого подозревают в причастности к делу "Карфаген". Его отправили под стражу с возможностью внесения залога.