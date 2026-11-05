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Михаил Бродский
Михаил Бродский

Председатель редакционного совета

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Новости политики / Мнения
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Откупиться не удастся! Требую пожизненное фигурантам в деле "Карфаген"

Откупиться не удастся! Требую пожизненное фигурантам в деле "Карфаген"
Кто из правоохранителей прикрывал колл-центры и пытки людей. Фигуранты расследования НАБУ Владимир Ценов, Сергей Дука и Виталий Рыбалко. Иллюстративное фото. Источник: Коллаж OBOZ.UA Источник – "Межа", "СБУ"

Мне 67 лет. Я видел все или почти все. Прочитал много книг, смотрел разные фильмы. Полиция и службы безопасности часто действуют вместе с мафией, часто сами являются мафией.

Но у меня есть вопрос к нашим ублюдкам: вы знаете, что в нашей стране террористы каждый день несут смерть и горе, разруху и страдания нашим людям.

Война не спишет всего этого, и просто так оно не смоется в унитаз. Откупиться не удастся. Верю в Бога и справедливый конец для вас всех.

Требую пожизненного срока. Необходимо на время войны ввести смертный приговор. Точка. Всех, кто продолжает делать подобное, призываю остановиться и бежать.

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Искренне благодарю ребят из НАБУ.

Источник:Фейсбук Михаила Бродского
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