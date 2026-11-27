46 народных депутатов подали в Конституционный суд Украины (КСУ) обращение с требованием признать неконституционными ключевые положения статьи 209 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за отмывание имущества, полученного преступным путем. В случае удовлетворения представления осудить за это преступление можно будет только после вынесения приговора за основное правонарушение.

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Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК) на своей странице в Facebook. В организации обратили внимание как на возможные последствия этой инициативы, так и на фамилии народных депутатов, которые ее поддержали.

В ЦПК считают, что такая инициатива может отбросить Украину на десять лет назад в борьбе с отмыванием незаконных доходов. Поскольку рассмотрение дел об основных преступлениях часто затягивается на годы, такие изменения могут существенно осложнить привлечение к ответственности за отмывание средств.

Среди подписантов – в основном народные депутаты от "Слуги народа" и бывшей ОПЗЖ. В частности, к ним присоединились Юрий Бойко и Григорий Мамка.

В то же время в Центре противодействия коррупции обратили внимание на то, что инициативу поддержали и парламентарии, фигурирующие в делах НАБУ и САП. Некоторые из них уже получили обвинительные приговоры, другим ранее объявили подозрения.

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В частности, под конституционным представлением поставили подписи:

Людмила Марченко , бывшая народная депутатка от "Слуги народа". На следующий день после регистрации обращения в КСУ Апелляционная палата ВАКС приговорила ее к двум годам лишения свободы.

, бывшая народная депутатка от "Слуги народа". На следующий день после регистрации обращения в КСУ Апелляционная палата ВАКС приговорила ее к двум годам лишения свободы. Александр Юрченко , также бывший представитель этой политической силы. В сентябре ВАКС назначил ему девять лет лишения свободы по делу, в котором он предлагал купить решение комитета относительно изменений в законодательство.

, также бывший представитель этой политической силы. В сентябре ВАКС назначил ему девять лет лишения свободы по делу, в котором он предлагал купить решение комитета относительно изменений в законодательство. Николай Тищенко , которого подозревают, в частности, в отмывании средств через благотворительный фонд. По версии следствия, часть денег, собранных на благотворительность, тратили на другие нужды, среди которых – отдых в Европе.

, которого подозревают, в частности, в отмывании средств через благотворительный фонд. По версии следствия, часть денег, собранных на благотворительность, тратили на другие нужды, среди которых – отдых в Европе. Юрий Кисель , который в конце прошлого года получил подозрение от НАБУ и САП по делу о передаче народным депутатам конвертов с деньгами.

, который в конце прошлого года получил подозрение от НАБУ и САП по делу о передаче народным депутатам конвертов с деньгами. Анна Скороход , которой в декабре 2025 года объявили подозрение в вымогательстве 250 тысяч долларов взятки.

, которой в декабре 2025 года объявили подозрение в вымогательстве 250 тысяч долларов взятки. Виктор Бондарь, подозреваемый по делу НАБУ и САП о завладении более чем 140 млн грн во время закупок для "Укрзалізниці".

Главные истории дня

В Центре противодействия коррупции напомнили, что это не первый случай, когда через Конституционный суд пытаются отменить важные антикоррупционные нормы. Так, в 2019 году КСУ признал неконституционной статью о незаконном обогащении по представлению народных депутатов. В результате НАБУ пришлось закрыть 65 уголовных производств.

В 2020 году еще 47 парламентариев добились признания неконституционным наказания за недостоверное декларирование. Как отметили в ЦПК, среди авторов того обращения были и депутаты, подписавшие нынешнее представление.

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В ЦПК предупреждают, что удовлетворение нынешнего обращения ослабит возможности Украины противодействовать отмыванию преступных средств. Это также станет шагом назад в выполнении ключевых условий европейской интеграции. На фоне переговоров о вступлении в ЕС такое решение, по оценке организации, будет свидетельствовать об ослаблении антикоррупционных механизмов вместо их укрепления.

Кроме того, в Центре противодействия коррупции считают, что признание оспариваемых положений неконституционными фактически позволит избежать ответственности ключевым фигурантам операции "Мидас" – Тимуру Миндичу, Герману Галущенко и бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 ноября Высший антикоррупционный суд приговорил народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых к 3,5 года лишения свободы за злоупотребление влиянием. По данным следствия, он получил 558 тыс. грн неправомерной выгоды за содействие частной компании в победе на тендере по поставке медицинского оборудования.