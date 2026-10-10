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"Приверженные сотрудничеству": Украина поддержала МУС после введения санкций со стороны США

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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"Приверженные сотрудничеству": Украина поддержала МУС после введения санкций со стороны США
Украина подтвердила поддержку МУС. Источник: МЗС

Украина заявила о своей поддержке Международного уголовного суда (МУС) после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против этого учреждения. Киев подчеркнул важность независимости и целостности Суда, который играет ключевую роль в привлечении к ответственности виновных в российских военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в социальной сети X. В ведомстве заявили, что для Украины МУС является важнейшим институтом в усилиях по привлечению к ответственности за российские военные преступления.

Украина подтвердила поддержку МУС

В МИД подчеркнули, что Украина как государство-участник Римского статута подтверждает свою поддержку Международного уголовного суда, а также его независимости и добросовестности.

"Для Украины МУС является жизненно важным институтом в наших усилиях по привлечению к ответственности за российские зверства и обеспечению справедливости для жертв и тех, кто пережил эти преступления", — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

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Украина также заявила о готовности и в дальнейшем сотрудничать с другими государствами-участниками Римского статута в целях обеспечения эффективного функционирования Суда.

США ввели санкции против МУС

Решение Вашингтона стало новым этапом давления администрации президента США Дональда Трампа на МУС.

9 октября Соединенные Штаты ввели санкции против МУС,ограничив его доступ к американской финансовой системе и предусмотрев ряд других ограничений. В то же время Министерство финансов США выдало генеральные лицензии, разрешающие отдельные операции с МУС, в частности для поддержки его работы.

В МКС заявили, что считают санкции попыткой помешать осуществлению правосудия и работе независимого судебного органа.Суд подчеркнул, что продолжит расследование и уголовные производства по делам о геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии.

Для Украины деятельность МУС имеет непосредственное значение в связи с расследованием военных преступлений, совершенных Россией. В частности, Суд выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны-участницы МУС имеют 180 дней, чтобы устранить основные опасения американской стороны относительно деятельности суда. Он также призвал союзников США, многие из которых входят в МУС и полагаются на американских военных в вопросах обороны, оказать влияние на суд.

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