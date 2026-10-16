Если бы не фальсификация выборов, этой войны бы не было? – Спрашивает журналист телеканала Newsmax у Дональда Трампа так, будто фальсификация президентских выборов в Соединенных Штатах в 2020 году является доказанным фактом, а не личным утверждением Дональда Трампа.

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Конечно, сам американский президент может высказывать любые утверждения и затем отвечать за них в суде или перед общественностью. Это его право как политика. Но если журналист формулирует вопрос так, как мы только что услышали, это самая обычная пропаганда в стиле Соловьева. Именно поэтому, наверное, Трамп все меньше интересуется деятельностью журналистов телеканала Fox, которые пытаются совмещать собственные взгляды с реальными фактами, и отдает предпочтение пропагандистам из Newsmax.

И поскольку этот телеканал готовится выйти на украинский рынок, нам остается разве что надеяться, что его журналисты в Украине будут вести себя иначе и будут помнить о своей профессиональной и гражданской ответственности перед страной, которая истекает кровью.

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