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Виталий Портников
Виталий Портников

Журналист, публицист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
Блог |

От Трампа до Соловьева – один шаг? Как журналисты превращают политические заявления в "факты"

От Трампа до Соловьева – один шаг? Как журналисты превращают политические заявления в "факты"
От Трампа до Соловьева – один шаг? Как журналисты превращают политические заявления в "факты"

Если бы не фальсификация выборов, этой войны бы не было? – Спрашивает журналист телеканала Newsmax у Дональда Трампа так, будто фальсификация президентских выборов в Соединенных Штатах в 2020 году является доказанным фактом, а не личным утверждением Дональда Трампа.

Конечно, сам американский президент может высказывать любые утверждения и затем отвечать за них в суде или перед общественностью. Это его право как политика. Но если журналист формулирует вопрос так, как мы только что услышали, это самая обычная пропаганда в стиле Соловьева. Именно поэтому, наверное, Трамп все меньше интересуется деятельностью журналистов телеканала Fox, которые пытаются совмещать собственные взгляды с реальными фактами, и отдает предпочтение пропагандистам из Newsmax.

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И поскольку этот телеканал готовится выйти на украинский рынок, нам остается разве что надеяться, что его журналисты в Украине будут вести себя иначе и будут помнить о своей профессиональной и гражданской ответственности перед страной, которая истекает кровью.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Виталия Портникова
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