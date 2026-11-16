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От НАБУ до российских пропагандистов: Чаленко призвал проверить возможную спецоперацию вокруг дела "Карфаген"

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
615
От НАБУ до российских пропагандистов: Чаленко призвал проверить возможную спецоперацию вокруг дела "Карфаген"
Фактически дело "Карфаген" стало инструментом российской информационной атаки. Источник: Сгенерировано ИИ

Российское информационное пространство массово распространяет заявления разыскиваемого фигуранта дела "Карфаген" Егора Буркина по прозвищу "Мексиканец" и материалы расследования НАБУ. История превратилась в масштабную информационную кампанию, которую российская пропаганда использует для дискредитации украинских правоохранительных органов и государства в целом.

Об этом написал политический эксперт Игорь Чаленко в своем Facebook.

14 ноября сообщения о Буркине и операции НАБУ "Карфаген" в более широком изложении активно ретранслировали российские ТАСС, Life.ru, "Украина.ру", "Взгляд", другие издания и крупные Telegram-каналы.

Особое внимание российские СМИ уделили утверждениям Буркина о якобы сотнях миллионов долларов взяток украинским правоохранителям, коррупции в силовых структурах и причастности высокопоставленных лиц к прикрытию незаконного бизнеса.

В результате разыскиваемый фигурант уголовных расследований фактически стал одним из главных информационных героев российского сегмента интернета. А материалы украинского антикоррупционного органа превратились в удобный информационный повод для пропагандистских атак против Украины.

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Наиболее тревожно то, что сам Буркин во время интервью признал контакты с российскими спецслужбами, хотя и утверждал, что речь шла о попытке его вербовки.

Это обстоятельство ставит принципиальный вопрос: использовали ли российские спецслужбы Буркина, его криминальное окружение и резонанс вокруг дела "Карфаген" для реализации собственных информационных задач.

По данным исследования InfoLight.UA, всего за 21 час после выхода интервью было зафиксировано 1498 публикаций от 957 источников. Аналитики также утверждают, что распространение материалов в российском информационном сегменте было скоординированным.

Фактически дело "Карфаген", независимо от реальных результатов антикоррупционного расследования, стало инструментом российской информационной атаки.

Пока российская пропаганда превращает Буркина и публичные материалы НАБУ в информационное оружие против Украины, общество имеет право получить ответ: была ли эта кампания частью спланированной операции влияния, могли ли ее предотвратить украинские спецслужбы и кто понесет ответственность – убежден И.Чаленко.

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Операция "Карфаген"российская пропагандаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ФСБЕгор БуркинЕгор БуркинИгорь ЧаленкоИгорь Чаленко
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