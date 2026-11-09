Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про то, почему навязывать Украине мирный договор – контрпродуктивно.

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Традиционно подготовил выжимку самого основного:

• За недавнее время в Европе большее количество политиков начало заявлять, что пришла пора заключить мир, и что военная поддержка Украины не может продолжаться вечно. Они говорят про это так, будто есть какое-то мирное соглашение, которое уже лежит на столе, и только от украинского правительства зависит, принять его или нет. Фактически, эти тезисы повторяют подход текущего американского правительства. Однако чтобы понять, почему ситуация не такова, требуется опять обсудить, какие цели каждая сторона ставит перед собой.

• Бытует ложное представление, будто Украина по-прежнему настаивает на возвращении к границам 1991 года. В то же время, про русских рассказывают, будто их цели – получить полный контроль за Донбассом, и после этого они будут готовы к миру. Очевидно, что если бы это были реальные цели, то русские ближе к достижению своих, чем украинцы своих. Это создает ложное впечатление, что русские являются большими "реалистами".

• В действительности дела обстоят ровно наоборот. Украинское требование выхода к государственным границам было релевантно в 2022 и 2023 годах, однако с 2024 года украинская риторика поменялась. Украина согласна закончить войну по текущей линии фронта, только без признания российской аннексии этих территорий. Поэтому украинцы и легко согласились на предложение Трампа 2025 года по поводу заморозки боевых действий. Несмотря на это, журналисты продолжают регулярно спрашивать Зеленского, согласен ли он на заморозку, а утвердительный ответ подают как некий "прорыв".

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• Однако, Путин никогда не заявлял, что остановится на Донбассе. Российские чиновники самого высокого уровня неоднократно говорили, что сдача им Донбасса без боя – это только предпосылка для дальнейших переговоров. После этого они будут требовать сдачу им всей Запорожской и Херсонской областей, а также "демилитаризацию" (сокращение украинской армии) и "денацификацию" (пророссийский режим в Киеве). И как довершение этого, они требуют обсуждать роль НАТО в Восточной Европе.

• По мнению Нильсена, "устранение коренных причин украинского конфликта" означает, что русские недовольны отсутствием своей сферы влияния. С точки зрения русских, "великие державы" (то есть они сами и США) должны поделить между собой сферы влияния в Европе. Это, соответственно, означает, что русские будут требовать на переговорах подчинения всей Украины как безусловного императива. А обсуждать и торговаться они будут выход стран Восточной Европы из НАТО – с соответственным переходом некоторых из них под российское влияние.

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• Разумеется, это звучит безумно для многих европейцев, но да, Путин действительно настолько безумен. Ирония заключается в том, что те на Западе, кто говорят, что надо "услышать Россию" на самом деле не слушают ее – ведь русские множество раз открыто повторяли, что их цели заключаются именно в этом. А те, кто говорят, что надо "быть реалистами" относительно Украины – фактически поддерживают безумные максималистские цели русских, даже не поняв, в чем они заключаются.

• Таким образом, переговоры на данном этапе не имеют особого смысла. Невозможно даже договориться, кто должен вести переговоры с кем – украинцы готовы провести их с русскими, а русские хотят договариваться с США. И точно так же невозможны никакие компромиссы: если украинцы будут пытаться пойти на компромиссы в отношении территорий, русские будут требовать отдать им всю Украину, а поле для компромиссов будет в отношении того, кто из стран Европы останется в НАТО. По этой причине в ближайшее время переговоров по существу не предвидится, и война будет продолжаться.

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