Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предположил, что переломный момент в войне России против Украины может наступить весной или летом 2027 года. По его словам, этому могут способствовать ухудшение экономической ситуации в РФ, усиление международного давления и способность Украины выстоять в военном и экономическом плане.

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Об этом Ринкевичс рассказал в интервью агентству Reuters, записанном в понедельник, 23 ноября. В тот момент латвийский президент находился в Нью-Йорке, где председательствовал на заседании Совета Безопасности ООН в рамках ротационного председательства Латвии. Он также выразил сомнение, что Москва действительно заинтересована в завершении войны.

Экономическое давление

Ринкевичс считает, что Россия не демонстрирует искреннего желания прекратить боевые действия. По его мнению, переговоры о перемирии Москва, вероятно, рассматривает как способ отвлечь внимание и продолжить полномасштабное вторжение.

В то же время Украина оказалась перед серьезными испытаниями. Латвийский президент назвал ситуацию "идеальным штормом", имея в виду суровую зиму, усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру и рост числа ударов по гражданским объектам.

Однако Европа продолжает поддерживать Киев военной, финансовой и инфраструктурной помощью. Ринкевичс подчеркнул, что Украина уже не раз демонстрировала способность выдерживать сложные испытания.

"Если мы увидим, что Украина выстоит в военном и экономическом плане – а я уверен, что Украина выстоит, – тогда переломный момент может наступить в следующем году, следующей весной или следующим летом", – сказал президент Латвии.

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Он также обратил внимание на то, что число стран, усиливающих давление на Россию, растет. По его словам, все больше государств осознают необходимость прекратить войну, в том числе из-за ее последствий за пределами непосредственного региона боевых действий.

Гибридные угрозы

Отдельно президент Латвии обратил внимание на рост гибридных атак против европейских стран, которые, вероятно, связаны с Москвой. Речь идет о нарушениях воздушного пространства, кибератаках, диверсиях и поджогах.

По словам Ринкевичса, Россия пока старается не переходить черту, которая могла бы спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО. Вместе с тем он отметил, что готовность Кремля рисковать постепенно растет.

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"По тому, что мы видим сейчас, Россия очень осторожна, чтобы не переступить этот порог. Вместе с тем есть другая тенденция: ее склонность к риску растет", – сказал латвийский президент.

Он добавил, что количество диверсий, попыток поджогов и атак против организаций, поддерживающих Украину, заметно увеличилось по сравнению с 2022 годом, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Реакция Европы

Ринкевичс также упомянул недавние гибридные инциденты в Германии, Испании и странах Балтии. Часть этих случаев до сих пор расследуется. По его словам, европейским государствам непросто определить, каким должен быть пропорциональный ответ на такие действия.

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В то же время европейские разведывательные службы улучшают сотрудничество и обмен информацией. Это уже помогает в отдельных случаях заблаговременно выявлять атаки и предотвращать их.

Латвия также продолжает реагировать на действия России по дипломатическим каналам. В частности, в понедельник Рига вновь вызвала посла России из-за недавних российских атак.

Ринкевичс подчеркнул важность публичного осуждения таких действий, а также усиления взаимодействия между европейскими странами.

"Проблема всегда в том, что у вас есть очень опытный противник, который также внедряет новые способы проверять вас и пытаться атаковать. И эта борьба продолжается", – отметил он.

В то же время Кремль регулярно отрицает причастность России к диверсиям в странах НАТО и подготовку какого-либо противостояния с Альянсом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Латвия рассматривает возможность закрыть все пункты пропуска на границе с Россией вслед за Эстонией.