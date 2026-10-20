Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Основные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоОсновные итоги саммита ЕС: хватит ли Европе денег и оружия для Украины и готова ли она противостоять Трампу? Интервью с ОгрызкоНацбанк выпустил новые 2 грнУкраинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грнИллюстрация - мальчик с плакатом Молитесь за УкраинуУкраинцам за рубежом начали выдавать важный документ: кто может его получитьВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1560 оккупантов и сожгли три РСЗО: данные ГенштабаБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. ФотоВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоВ Тамбовской области атакована бензиноперекачивающая станция: поднялся дым. Фото и видеоИллюстрация. ГороскопУдачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октябряНа эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходахНа эти деньги можно купить "люксовое" авто: Павел Зибров назвал свой самый большой гонорар и признался, почему не говорит о доходахЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентРоссия запустила по Украине "Бандероли" и 165 БПЛА, силы ПВО сбили 115 целей: есть последствия в областяхРоссия запустила по Украине "Бандероли" и 165 БПЛА, силы ПВО сбили 115 целей: есть последствия в областях

Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
1,1 т.
Вэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео
Джей Ди Венс. Источник: Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений, касающихся интеграции Украины в Североатлантический альянс и методов ведения боевых действий. По его словам, Соединенные Штаты выступают против вступления Украины в НАТО, и призвал украинские власти отказаться от атак на российские НПЗ.

Также он подчеркнул, что Вашингтон не связан с Киевом официальными союзническими обязательствами. Об этом вице-президент США рассказал в интервью 2WAY TONIGHT.

Позиция США по НАТО

В ходе беседы Вэнс охарактеризовал отношения между США и Украиной, отметив, что Киев является партнером Вашингтона, но в строго определенных рамках. Он обратил внимание на отсутствие юридически закрепленного договора о военном союзе между двумя государствами.

"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО. Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей. Мы будем сотрудничать по некоторым вопросам, но в некоторых вопросах наши позиции будут расходиться", – заявил Вэнс.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
62,6 т.
В Китае прокомментировали слухи о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина
62,6 т.
В Китае прокомментировали слухи о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
43,5 т.
"Гегсет" намеренно задерживает поставку Украине ракет для системы "Пэтриот", даже тех, которые уже оплачены, – Kyiv Independent
43,5 т.
"Гегсет" намеренно задерживает поставку Украине ракет для системы "Пэтриот", даже тех, которые уже оплачены, – Kyiv Independent
Иван ЧерленскийИван Черленский
32,6 т.
Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах
32,6 т.
Порошенко в тройке лидеров: опрос показал, за кого украинцы готовы проголосовать на выборах

Таким образом, вице-президент США вновь подтвердил скептический подход текущей американской администрации к расширению НАТО на восток и прямому включению Украины в состав блока.

Атаки на российские НПЗ

Отдельное внимание в интервью было уделено ударам украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам топливно-энергетического комплекса на территории РФ. Вэнс заявил, что Украина должна прекратить подобные операции.

По словам вице-президента США, подобные атаки негативно влияют на глобальный энергетический рынок и ведут к росту мировых цен на топливо, включая дизель, что в конечном итоге сказывается на американской экономике и рядовых потребителях. Он отметил, что в вопросе безопасности энергетической инфраструктуры интересы Вашингтона и Киева на данный момент не совпадают

Как сообщал OBOZ.UA, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют  отправиться в Норвегию для проведения нового раунда переговоров по прекращению войны в Украине. Ожидается, что к встречам присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп возмущен атаками Украины на российские НПЗ. Он заявил, что именно эти удары якобы являются причиной роста мировых цен на нефть, и это – их единственный результат.

Похожие темы
Война в УкраинеВступление Украины в НАТОНПЗНАТОДжей Ди ВэнсДжей Ди Вэнс
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники