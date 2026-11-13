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"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с Огрызко

Роман ПрядунРоман Прядун
Time to read15 мин
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Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

Переговоры о завершении войны против Украины постепенно выходят далеко за рамки поиска условий прекращения огня. В центре обсуждений в Абу-Даби оказалась будущая система европейской безопасности, а Москва уже говорит о необходимости ее полного пересмотра. Владимир Мединский даже сравнил возможные договоренности с новыми "Ялтой" и "Потсдамом" – встречами, после которых великие державы определяли послевоенное устройство Европы.

Но показательно, что похожие идеи звучат и из Вашингтона. Джаред Кушнер и Стив Уиткофф обсуждают с российскими представителями новое соглашение о безопасности, Марко Рубио подтверждает работу над послевоенной моделью для Украины и Европы, а Дональд Трамп называет возможные договоренности "большой красивой сделкой". Она, по замыслу американского президента, должна касаться не только завершения войны, но и будущих отношений России с Западом.

Для Кремля это шанс вернуть на стол требования, которые Москва выдвигала еще в конце 2021 года: ограничение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, пересмотр роли США на континенте и фактическое признание российских интересов на постсоветском пространстве. То есть вопросов гораздо больше, чем судьба оккупированных украинских территорий.

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Европейские столицы уже выражают обеспокоенность непрозрачностью американских предложений и риском договоренностей за их спиной. Ведь действующая система безопасности никуда не исчезла – ее разрушила российская агрессия. Теперь возникает опасность, что ответом на нее станет не сдерживание России, а пересмотр правил в пользу Москвы.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

– Тема новой системы безопасности Европы фактически выходит на первый план переговоров. В Москве уже говорят о необходимости создания нового порядка безопасности, который по масштабу сравнивают с Ялтинскими и Потсдамскими соглашениями. В то же время администрация Трампа также продвигает идею большой сделки, которая будет касаться не только Украины, но и будущих отношений России с Западом. Получается, Вашингтон и Москва пытаются договориться о будущем всего континента. Означает ли это возвращение к логике раздела Европы на сферы влияния?

– Здесь нужно четко различать две вещи: всю эту болтовню о новой архитектуре безопасности, "новых Ялтах" и тому подобном и то, чего на самом деле должны добиться мы – украинцы и европейцы. Нам нужно добиться прекращения боевых действий. России же нужно их продолжать. И для этого она пытается найти основание, повод, чтобы заявить: сейчас мы сосредоточимся на более широком формате, на более масштабной теме, правда, без участия европейцев. То есть "мы будем говорить о европейской безопасности с Соединенными Штатами". Мол, мы с США разработаем для вас, неразумных европейцев и еще менее разумных украинцев, собственную концепцию и подход. Вы их примете – и тогда все будет хорошо. А уже после этого мы прекратим боевые действия. Поэтому я на месте Украины и Европы вообще не вступал бы в эту дискуссию. Повторяю: это отвлекающий маневр, призванный отвлечь внимание от конкретных вопросов – перемирия в Черном море, прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, организации двусторонней или трехсторонней встречи на высшем уровне и так далее. Это вопросы, которые Москва сейчас намеренно пытается отодвинуть на второй план вместе с Вашингтоном, чтобы переключить внимание на другую тему.

Вместо этого все мы начинаем обсуждать, будет ли это договор о ненападении, о котором уже говорит кто-то из московских дипломатов, или какие-то коллективные формы безопасности, будем ли мы в одной системе с Россией или без нее, пойдет ли речь об индивидуальных или системных гарантиях. Это разговоры ни о чем, которые могут лишь навредить Украине.

– Чем именно?

– Потому что среднестатистический европеец начинает спрашивать: зачем помогать Украине, если уже начались серьезные переговоры о том, как мы будем жить в будущем? Мол, давайте сейчас прекратим всю эту историю, договоримся, а потом разберемся с остальным. Вот практический результат перехода к обсуждению этой эфемерной, нереалистичной концепции коллективной безопасности, которую предлагает Россия. Поэтому это, повторяю, абсолютно спланированный ход: вбросить эту тему в подготовленную почву европейского общества. Я имею в виду не столько политиков, сколько население. При поддержке США завести дискуссию в тупик, одновременно продолжая войну.

– Желание России продвигать эти идеи вполне понятно, а чего таким образом добиваются американцы?

– Очевидно, что цель американцев – помочь Путину каким-то образом выйти победителем из этой войны. Именно поэтому все эти "виткоффы" ездят туда-сюда и пытаются убедить нас, что это в наших интересах. Дошло до полного абсурда: они даже готовы менять административные границы Донецкой области, чтобы Путин мог объявить о ее полном захвате. Послушайте: это даже для детей смешно, но они воспринимают все совершенно серьезно.

Хотя, знаете, все эти челночные поездки – сначала в Абу-Даби, теперь в Москву, а потом встреча с Зеленским – это, как когда-то говорили, последние гастроли. Возможно, предпоследние. А потом им придется ездить преимущественно на заседания комитетов Конгресса и объяснять, что и зачем они делали. Поэтому я расцениваю это как последнюю попытку вбросить абсолютно бессмысленную идею в европейский общественный дискурс, чтобы разобщить Европу и ослабить поддержку Украины. По крайней мере, я вижу ситуацию именно так.

– Тем не менее Виткофф и Кушнер были у Путина, и, похоже, эта тема теперь одна из главных. По информации ведущих медиа, американцы предложат Путину подготовить собственный план безопасности для Европы, который будет "учитывать угрозы и требования Москвы в этой области". Как вы оцениваете саму идею, когда Россия, фактически разрушившая европейскую систему безопасности, существовавшую десятилетиями после Второй мировой войны, теперь предлагает писать правила нового мирного сосуществования?

– Для Кремля это возможность вновь поднять вопросы, которые Москва выдвигала еще до полномасштабного вторжения. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения, Россия передала США и НАТО проекты так называемых договоров о гарантиях безопасности: ограничение присутствия НАТО в Восточной Европе, пересмотр военного присутствия США и фактическое признание особых интересов России на постсоветском пространстве. Если эти вопросы окажутся в одном переговорном пакете с прекращением войны, Украина рискует стать предметом более широкого торга между Вашингтоном и Москвой.

Присутствие Сергея Рябкова на переговорах в Абу-Даби показательно: именно он представлял российскую сторону во время переговоров с США в Женеве в 2021 году и настаивал на гарантиях, что Украина и Грузия никогда не вступят в НАТО. Фактически речь идет о восстановлении российской сферы влияния в Восточной Европе и получении Кремлем права влиять на решения соседних государств относительно их безопасности и международных союзов.

Для Кремля нынешние переговоры – возможность вернуть эти требования в международную повестку дня. Россия еще не получила конкретных уступок, но уже добилась того, что ее претензии на пересмотр европейской системы безопасности обсуждаются Вашингтоном.

– Какие конкретные требования, кроме возвращения к границам 1997 года, Путин может включить в такой план?

– Прежде всего – полный контроль над Украиной, ее нейтралитет и лишение права самостоятельно выбирать союзы и партнеров в сфере безопасности. Думаю, речь также идет о статусе русского языка и Московской церкви. Это требования, касающиеся Украины. Фактически все эти пункты были прописаны еще в 2022 году. Россия до сих пор ссылается на тот документ как на основу для переговоров. Поэтому ничего нового придумывать не нужно – все требования уже зафиксированы.

Что касается Европы, то Москва хочет, чтобы она фактически вернулась к границам НАТО 1997 года. То есть чтобы с территории Польши, стран Балтии, Финляндии, которая теперь тоже граничит с Россией, были выведены все иностранные войска. Там не должно остаться сил, которые имели бы реальные возможности для сопротивления в случае российской атаки. Кроме того, Россия потребует вывода оттуда серьезных вооружений, которые, по ее мнению, могут представлять угрозу. Речь идет о системах малой и средней дальности, способных охватывать территорию вплоть до Урала.

Все это давно известные требования, о которых Путин говорит открыто. Поэтому если кто-то ожидает, что Россия сейчас подготовит что-то принципиально новое, то она просто скомпилирует уже сформулированные ранее требования, оформит их в виде нового, якобы прекрасного документа и будет размахивать им. А американцы, в свою очередь, будут говорить: посмотрите, какая замечательная идея, теперь мы заживем счастливо, будем помогать друг другу и сотрудничать. При этом даже речи не будет о том, чтобы Россия покинула захваченные украинские территории. Вот такой прекрасный план. Чтобы понять, что за ним стоит, не нужно быть академиком.

– Насколько этот процесс может еще больше усилить разногласия внутри НАТО? Самого плана пока нет, но Кушнер уже обозначил его контуры: диалог с Россией, почти дружеские отношения, обмен информацией в кризисных ситуациях, расширение военных контактов. То есть будто ничего не происходило с 2014 года, будто Россия не ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой. Не углубит ли это внутренний дисбаланс Альянса, или НАТО в конце концов сможет все это преодолеть?

– Я думаю, что НАТО это преодолеет. Понимаете, такая концепция переворачивает все с ног на голову. Даже те страны, которые благосклонно относятся к Москве, все равно понимают, что Россия представляет угрозу и для их безопасности. Тот же Фицо, который заявляет, что у Словакии нет проблем с Россией, сегодня является премьером, а завтра будет другой. И в конце концов эти страны вернутся к пониманию, что именно членство в НАТО и Европейском Союзе является их гарантией безопасности. Если этой гарантии не будет, тогда и произойдут все те вещи, о которых мечтают в Москве.

В то же время попытки расшатать НАТО продолжаются. Если вернуться к заявлениям одного из московских сторонников новой системы безопасности, он предлагает заключать пакты о ненападении с отдельными странами. Это же абсолютно прозрачная идея: вместо единого, целостного НАТО перейти к двусторонним договоренностям, по которым Россия будет отдельно договариваться с каждой страной и якобы гарантировать ей безопасность. Послушайте, о чем тут еще говорить? Все это рассчитано на явных дураков, простите за выражение. Очень надеюсь, что в Европе их осталось меньше. Полезных идиотов там всегда было много, и до сих пор хватает. Но все-таки среди политиков преобладают люди, которые уже хорошо поняли, что происходит.

Идея разъединить НАТО, растянуть его по национальным квартирам, чтобы Россия могла работать с каждой страной отдельно, и есть ключевая составляющая этой новой системы безопасности по-российски. То есть НАТО больше не нужно, мы с каждым из вас отдельно договоримся, а можем и не договориться. Тогда у вас будут проблемы с нами. Все это настолько очевидно, что я очень надеюсь: наши европейские партнеры сразу это поймут. А если нет, то мы им объясним.

– Виткофф и Кушнер, по мнению критиков как в Европе, так и в США, недостаточно хорошо понимают историю противостояния России и Запада и не имеют достаточного опыта в вопросах глобальной безопасности. Москва умело этим пользуется, продвигая собственные требования под видом компромиссных предложений. И в целом, они полезные идиоты, купленные идиоты или просто непрофессионалы, у которых нет дипломатического опыта?

– Они не дипломаты, они некомпетентны и неадекватны. Но главное – они несамостоятельны. Мы должны понимать, что у каждого переговорщика есть определенный мандат. Меня очень долго удивляло, как у нас по два дня обсуждали, кто появился в российской делегации, что это означает и как повлияет на переговоры. Я говорил: люди добрые, одумайтесь! Нет никакого значения, кого посадят за стол. Им скажут, что нужно говорить, и они будут говорить, потому что имеют соответствующие указания. Если Виткофф и Кушнер получили от Трампа поручение действовать определенным образом, ничего другого они делать не могут и не будут. Они зависимы от Трампа и служат ему.

Главная мотивация здесь – не история, не культура и даже не то, что Россия делала раньше. Деньги. Трамп одержим деньгами. Это уже всем понятно. Виткофф и Кушнер тоже одержимы деньгами. Это команда людей, которые во всем ищут собственную выгоду. Все препятствия на этом пути должны быть устранены. И неважно, справедливо ли это, соответствует ли нормам права, не говоря уже о морали. Это не имеет для них значения. Поэтому мы имеем дело с, я не знаю, как это назвать... Не хочу употреблять в эфире определенные слова, но вы понимаете, о чем я. В то же время я думаю, что американская Фемида разберется. Есть признаки сговора с целью получения неправомерных доходов и нарушения американского законодательства.

– Учитывая то, что вы сказали, будет ли Трамп в течение этих двух месяцев, до начала работы нового Конгресса, максимально продвигать эту тему и помогать Путину получить то, чего ему не удалось добиться на фронте? Или все-таки будет действовать осторожнее, понимая, что вскоре ему придется отвечать за свои решения?

– Это вопрос, который я неоднократно задавал и себе, и во время дискуссий. Возможны два сценария. Либо Трампа уже несет и он не может остановиться, потому что до конца года ему нужно продемонстрировать хоть какой-то результат и заявить о достижении договоренностей. Вы же слышите, как он постоянно повторяет, что скоро мы подпишем прекрасное, уникальное, замечательное соглашение, которое всем понравится. Сейчас он подчеркивает это еще сильнее. Именно поэтому его Уиткофф и Кушнер бегают между столицами и пытаются о чем-то договориться.

Но посмотрите на перечень вопросов, которые должны были обсуждаться в Абу-Даби. Их так и не рассмотрели. Предложения по Черному морю – нет, по НРЗЦ – нет. Вместо этого обсуждаются какие-то общие вещи. Но как это приближает урегулирование конфликта и поиск мирного решения войны? Трамп хочет чего-то добиться и гоняет своих подопечных.

Мое личное ощущение: нам нужно спокойно наблюдать за этим процессом и продолжать регулярно выводить из строя НПЗ, фортификационные объекты, военную инфраструктуру и так далее. Именно это будет приближать нас к моменту, когда станут возможны реальные и адекватные переговоры. До того времени нам придется подстраиваться под Трампа. Ему это нужно, поэтому мы будем играть в эти дипломатические игры, демонстрировать готовность к переговорам, награждать медалями, орденами и так далее, чтобы не давать поводов для претензий. Но по сути от этого ситуация не будет меняться.

– От европейцев многое будет зависеть. Как вы оцениваете их реакцию? Создается впечатление, что они снова растеряны из-за новых предложений Трампа. От Путина такие предложения поступают постоянно, но от американского президента это звучит совсем иначе. Они озвучили свою позицию: европейская безопасность обеспечивалась и продолжает обеспечиваться НАТО и Евросоюзом, поэтому придумывать новую систему нет смысла. Готовы ли европейцы к такому развитию событий, к новому давлению со стороны американской администрации, которая фактически действует в паре с Россией?

– Я думаю, что у европейцев нет другого выхода, кроме как держаться вместе и поддерживать Украину. Здесь очень показательна позиция Мерца. Видите, он фактически выдвинул всем ультиматум. Правда, в Словакии и Болгарии на это отреагировали соответствующим образом. Что-то говорила и Чехия. Но такие вещи не являются определяющими для Европейского Союза. Сравнивать возможности этой группы восточноевропейских стран с возможностями всего ЕС просто некорректно. Если понадобится, кто-то выйдет покурить, кто-то пойдет выпить кофе – это не проблема. Главное, чтобы европейские политики политически отвергли эту ложную и обманчивую идею втягивания всех в разговоры о новых системах безопасности.

Вы абсолютно правы. Я бы даже начал с 1975 года, когда в Хельсинки подписали Заключительный акт, который стал основой европейской системы безопасности. Его подписал и Советский Союз. Впоследствии сформировалась система безопасности, основу которой составляют НАТО и Европейский Союз, а Россия пытается ее разрушить. Думаю, европейцы достаточно адекватны, чтобы понять ловушку, в которую их хотят втянуть. Но то, что они должны быть за столом переговоров, – бесспорный факт. Я еще раз подчеркиваю: следующий раунд переговоров должен проходить исключительно при участии европейских партнеров.

Кто именно будет представлять Европу – их дело. Главное, чтобы у них была общая с Украиной позиция. А хамство, которое продемонстрировали Мединский и Захарова, заявив, что европейцы могут посидеть в лобби отеля и там о чем-то поговорить, нужно пресекать с самого начала. Не России решать, кто будет участвовать в переговорах. И тут, я думаю, роль Украины должна быть совсем другой. На месте Зеленского я бы сказал американским партнерам: следующий раунд состоится с участием Европы или не состоится вообще. Мы больше не будем так реагировать на российское хамство. Европейские партнеры не будут сидеть в фойе, ожидая, пока им что-то расскажут. Так не работает.

Европа является частью этой глобальной проблемы, а война происходит на ее территории. Поэтому обсуждать вопросы европейской безопасности без Европы нельзя, если вообще есть смысл их обсуждать. Думаю, перспектива здесь понятна: рано или поздно мы должны выйти на формат "два на два". Сейчас у нас формат "два на один": США и Россия с одной стороны, Украина – с другой. Это несправедливо. Мы должны перейти к формату "два на два", и тогда переговоры будут хотя бы немного сбалансированными.

– А может ли Трамп прибегнуть к шантажу европейцев вопросом их безопасности? Например, предложить: соглашаетесь на наш компромиссный вариант с Путиным – и тогда американское военное присутствие в Европе сохраняется на определенном уровне. Если нет, то ваша безопасность – окончательно ваша проблема.

– Если американские солдаты уйдут из Польши, туда могут прийти украинские. Если американские солдаты уйдут из Эстонии, там также могут быть украинские военные. Причем лучшие, с огромным боевым опытом. Знаете, в жизни нужно исходить из того, что нет проблем, которые невозможно решить. Есть люди, которые не хотят их решать, – это уже другое дело. Но сами проблемы можно решать. Поэтому, имея такой боевой опыт, какой сегодня есть у украинских воинов, я думаю, что американским военным такой опыт далеко не всегда снился. Как говорится, свято место пусто не бывает.

– Видите ли вы место Украины в этой новой системе безопасности? На переговорах снова поднимали вопрос применения четвертой и пятой статей НАТО, которые предложил Кушнер. Россияне сразу отвергли эту идею, хотя это было вполне ожидаемо. В то же время прозвучал довольно четкий тезис, что гарантии безопасности связаны с территориальными вопросами. То есть, по американской логике, Украина сначала должна согласиться на определенные территориальные потери, а уже потом, возможно, получит какие-то гарантии, содержание которых до сих пор непонятно.

– Более того, он сказал, что гарантии нужно обсуждать, но для Украины они будут только такими, на которые согласится Россия. Тогда о чем мы вообще говорим? Это, извините, просто абсурд высшего уровня. Нас заставляют согласиться на капитуляцию, после чего Россия еще и будет навязывать нам собственное видение гарантий безопасности. Спасибо, как говорится, за заботу! Нет, так не бывает. Повторяю еще раз: главная гарантия безопасности Украины – это ее армия. 800–900 тысяч военных, а может, и больше, до зубов вооруженных, с самыми современными видами вооружения и системой противоракетной обороны. Дай Бог, чтобы все получилось: уже объявлено, что этой зимой мы проведем тестовые пуски против баллистических ракет, а в 2027 году соответствующая система должна встать на вооружение и получить возможность практического применения.

Наши дальнобойные возможности, способные поражать цели за Уралом, – это именно то, чего боится Россия. Кстати, еще в 2021 году Лавров говорил об этом, рассказывая, что тогдашний госсекретарь США Блинкен не дал ему гарантий, что Украину не примут в НАТО. Максимум, на что тогда могли рассчитывать россияне, – это обещание, что системы малой и средней дальности будут размещать не на восточной, а на западной границе Украины. Думаю, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Сейчас нам нужно просто продержаться эти полтора месяца до Нового года, а фактически даже меньше. В Америке каникулы начинаются не 1 января, а за две-три недели до этой даты. То есть речь идет примерно о месяце, в течение которого нужно выдержать все это давление со стороны прежде всего Трампа, при поддержке Москвы. А дальше ситуация будет развиваться по совершенно иному сценарию.

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