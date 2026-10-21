''Большое дело для США'': Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТри сценария мира для Украины. Есть ли шанс закончить войну? Интервью с МельникомТри сценария мира для Украины. Есть ли шанс закончить войну? Интервью с Мельником"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в Осло"Был очень прямолинейным": в Axios рассказали, чего требовал зять Трампа от Украины на переговорах в ОслоОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьОтсрочка в "Резерв+" "до завершения мобилизации": что означает этот статус и когда он перестанет действоватьПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеПереговоры продолжались около трех часов: Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-ПетербургеБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояБокс Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Уже есть первые результаты": Зеленский рассказал о важных встречах в Норвегии и программе FREYA"Уже есть первые результаты": Зеленский рассказал о важных встречах в Норвегии и программе FREYAСилы обороны взяли под огневой контроль переправы через Черный Жеребец в Донецкой области: что это означает. КартаСилы обороны взяли под огневой контроль переправы через Черный Жеребец в Донецкой области: что это означает. Карта"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео"Пробивает дно": Уиткофф назвал Путина "гуманистом" и возмутил сеть. Видео

"Большое дело для США": Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
930
"Большое дело для США": Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объяснил, что приостановил санкции против России, чтобы не сорвать переговоры об освобождении американца Стивена Габбарда. По его словам, введение ограничений могло полностью остановить переговорный процесс.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он добавил, что те, кто требовал немедленно ввести санкции, теперь просят у него прощения.

"Многие люди, которые требовали немедленно ввести санкции против России, теперь просят прощения у президента Трампа, потому что не знали, что он вел переговоры об освобождении Стивена Габбарда, а это действительно БОЛЬШОЕ и важное дело для США. Если бы санкции ввели, эти переговоры, без сомнения, полностью и окончательно остановились бы", – написал американский президент.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
50,0 т.
Зеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским
50,0 т.
Зеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским
Катя ПомазанКатя Помазан
36,8 т.
"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине
36,8 т.
"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине
Даниил БорщДаниил Борщ
16,6 т.
Вучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая война
16,6 т.
Вучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая война
''Большое дело для США'': Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России

Пост Трампа в соцсети. Источник: Скриншот

Что известно об освобожденном американце

Стивен Джеймс Хаббард – гражданин США, которого российские оккупанты захватили в Изюме Харьковской области 2 апреля 2022 года. Российская сторона обвинила его в наемничестве на стороне Украины, а в октябре 2024 года приговорила почти к семи годам заключения.

''Большое дело для США'': Трамп оправдался, почему приостановил санкции против России

Стивен Хаббард. Источник: Российские СМИ

Хаббард переехал в Изюм в 2014 году вместе со своей украинской партнершей и зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка. После начала полномасштабного вторжения он пытался выехать из города, однако попал в плен.

В Государственном департаменте США заявляли, что американца задержали незаконно. Позже Россия освободила его. Трамп утверждал, что лично просил российского диктатора Владимира Путина отпустить Хаббарда, и подчеркивал, что для этого не понадобился обмен.

Похожие темы
новости мираСШАРоссия (тег)санкцииполитикаДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники