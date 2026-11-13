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"Большая пятерка": Мерц назвал страны, которые могут представлять Европу на переговорах по войне в Украине

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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Фридрих Мерц
Фридрих Мерц убежден, что единого европейского представителя для мирных переговоров можно не выбирать, поскольку это могут быть несколько государств

На следующих встречах по завершению российско-украинской войны могут присутствовать пять стран Европы. Речь идет о Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польше.

Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, общаясь с журналистами на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине (Ирландия) 12 ноября. Об этом пишет "Радіо Свобода".

Федерального канцлера спросили, кто должен представлять европейскую сторону на мирных переговорах. Он отметил, что формат Европейской тройки (Е3), то есть Германии, Великобритании и Франции, хорошо работает. Возможны и более широкие форматы, считает политик.

"У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран – Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы так оставалось и дальше", – ответил Мерц.

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Подчеркнем, что окончательного решения относительно состава европейской делегации нет.

"У нас есть проверенные форматы в рамках Европейского союза, и мы также обсудим, кто при необходимости будет представлять Евросоюз. Но это вопрос, который мы будем обсуждать за закрытыми дверями", – уточнил глава немецкого правительства.

"Прежде всего я ожидаю, что российское правительство, российский президент наконец согласятся на совместные переговоры", – добавил он.

Мерц также заявил, что видит определенные позитивные сигналы со стороны Москвы. "Я с некоторым удовлетворением отмечаю, что, очевидно, российская сторона все больше готова признавать, что нельзя говорить о Европе без Европы. И это уже само по себе хорошая новость. Сохранится ли такая позиция – увидим. Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров в ближайшие дни", – сказал канцлер.

Что предшествовало

Дипломатические усилия активизировались начиная с 10 ноября. Во вторник и среду делегации Украины, США и РФ встретились в Абу-Даби (ОАЭ), а уже в четверг представители Вашингтона Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву, чтобы поговорить там с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В тот же день американцы вернулись и приземлились в Дублине (Ирландия) для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Зеленский, Уиткофф и Кушнер подтвердили, что Европа должна стать участником переговоров с правом голоса. Российская сторона предварительно согласилась на это.

О чем еще удалось договориться, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что РФ играет в "психологические игры", пытаясь пересмотреть европейские договоренности в сфере безопасности. "Если Россия представляет угрозу для Европы, то обсуждать построение архитектуры безопасности с тем, кто вам угрожает, – это последнее, что стоит делать", – объяснил глава эстонского правительства.

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