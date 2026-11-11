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"Россия допустила ужасную ошибку": Зеленский выступил в парламенте Дании. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
183
"Россия допустила ужасную ошибку": Зеленский выступил в парламенте Дании. Видео
Президент Украины. Источник: Скриншот из видео.

В среду, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами парламента Дании во время визита в Копенгаген. Он поблагодарил датскую сторону за приглашение и назвал большой честью возможность обратиться к парламентариям в этом зале.

Об этом свидетельствует трансляция выступления Владимира Зеленского, опубликованная на официальном YouTube-канале ОП. Глава Украины стал первым иностранным лидером, которого пригласили выступить в зале датского парламента.

Новость дополняется…

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