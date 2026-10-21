(Trump’s Big Lie about Ukraine And what Ukraine is giving to us // snyder.substack, 20.10.2026; перевод Сергея Громенко)

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Дональд Трамп только что заявил, что Соединенные Штаты сделали "многое" для Украины, но Украина "ничего" не сделала для Соединенных Штатов.

Далее текст на языке оригинала (перевода).

Це дуже несправедливо. І це не просто неправда у звичайному сенсі – це велика брехня, покликана посіяти жах і хаос.

Зараз Сполучені Штати погодилися закупити російське дизельне паливо, що порушує як їхні власні закони, так і міжнародні санкційні угоди, і фактично ставить Америку на бік Росії у війні. США також позбавляють Україну доступу до послуг Starlink (за які вже було здійснено оплату), тим самим значно ускладнюючи Україні захист свого населення від російських атак.

Сполучені Штати практично не надають Україні військової допомоги, і політика адміністрації Трампа полягає у відмові від такої допомоги. Європейці закуповують американську зброю та постачають її Україні, але навіть ці договірні зобов'язання не виконуються американською стороною. Найважливішою зброєю є перехоплювачі Patriot, необхідні Україні для захисту від російських балістичних ракет.

Іншими словами, адміністрація Трампа своїми діями зробила українців вразливішими перед російськими атаками. Якщо у когось ще залишалися сумніви щодо загального напрямку: президент США неодноразово закликав президента України піти у відставку. Таким чином, питання не у тому, скільки США роблять для України. Питання, чому США зараз прийшли на допомогу російському агресору.

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Але, можливо, це навіть не найбільша несправедливість у заяві Трампа: "Знаєте що ми багато дали Україні. Вони нам нічого не дали". Українці вже майже п'ять років ведуть найбільшу війну із 1945 року. Ця війна триває довше, ніж Перша світова війна, і довше, ніж участь Америки у Другій світовій війні. Вони щодня зазнають військових та цивільних втрат. У пропорційному відношенні до чисельності населення вони зазнали втрат у масштабах, яких американці ніколи не зазнавали, за винятком Громадянської війни. Вони щотижня переживають події, еквівалентні 11 вересня, від російських терористичних атак.

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І все ж таки українці захищають себе, причому дуже ефективно. Тим самим вони також роблять величезний внесок у наше життя. Оскільки вони роблять це так довго і так добре, на жаль, надто легко прийняти внески України в американську та світову безпеку як належне. Тому я перелічу тут лише деякі з них.

Україна відстоює основний принцип міжнародного права, згідно з яким держави мають суверенітет і одна держава не повинна захоплювати територію в іншої шляхом агресії.

Україна виконує всю місію НАТО, яка полягає у захисті Європи від російської агресії. Вона виконує роботу, яку НАТО доручає своїм тридцяти двом членам, включаючи Сполучені Штати та Канаду. Україна робить цю роботу самотужки.

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Україна знижує ймовірність світової війни. Росія вже продемонструвала найсерйознішу безпекову проблему в масштабах Європи – російське вторгнення до європейської країни. У масштабах усього світу найбільшу небезпеку становить китайська агресія на Тайвань. Захищаючись, Україна продемонструвала труднощі наступальних операцій та зробила таку війну менш імовірною.

Україна знижує можливість ядерної війни. Росія – ядерна держава. Україна – ні. Якщо Росії дозволять перемогти Україну, інші середні держави, ймовірно, дійдуть висновку, що їм необхідно створити ядерну зброю для самооборони. Стримуючи Росію, Україна також стримує поширення ядерної зброї.

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Україна захищає нас усіх від олігархії, від влади надбагатих. Ідея Путіна про те, що Україна не є справжньою країною, – це приклад олігархічної фантазії, того самого безглуздя мільярдерів, яке може забирати життя і руйнувати планету. Опираючись російській агресії, Україна показує, що демократія здатна захистити себе.

Україна є прикладом свободи. В Україні навіть за умов війни функціонує громадянське суспільство, і люди висловлюють свою думку. Під російською окупацією панує геть інший триб життя: жінок ґвалтують; дітей депортують до Росії для асиміляції; місцевих активістів убивають; молодих людей насильно заганяють до російської армії на смерть; нав'язується повна уніфікація.

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Таким чином, те, що говорить Трамп, є невірним у найширшому сенсі. Україна працює на нашу безпеку та нашу свободу. Українці стримали найгірше і дали всім нам час.

І твердження Трампа невірне у вузькому сенсі. Україна від початку війни надавала Сполученим Штатам розвідувальну інформацію з поля бою. Вона ділилася своїм досвідом ведення сучасної війни із американськими інститутами.

Вона навіть направила – у ці складні часи всередині України – сотні своїх досвідчених військовослужбовців ППО на Близький Схід, щоб допомогти захистити американців та їхніх союзників від іранських дронів. Уявіть, що зараз думають ці українські екіпажі, відірвані від своєї обложеної країни, щоб захищати американців, коли їхній внесок заперечується, а їхні власні сім'ї наражаються на більшу небезпеку через політику США.

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Заява Трампа не лише несправедлива. Це не просто брехня. Це велика брехня, мета якої не в тому, щоб описати світ, а в тому, щоб змінити його, звинуватити жертву і допомогти агресору, зрадити союзника і зруйнувати альянси, створити світ, в якому всі, крім багатих і впливових, мають почуватися у небезпеці, світ, в якому важливі лише особисті почуття та особисті справи жменьки олігархів і диктаторів.

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