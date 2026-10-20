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"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной

Анна ЯкубецАнна Якубец
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"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной
Дмитрий Песков. Источник: ТАСС

В Кремле сделали новое заявление о временно оккупированном городе Олешки Херсонской области. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что якобы там ведется работа по преодолению гуманитарного кризиса.

Также в стране-агрессоре озвучили своё видение того, кто должен вести переговоры о прекращении войны. Об этом сообщили российские СМИ.

Что сказал Песков

В Кремле заговорили об усилиях по преодолению гуманитарного кризиса во временно оккупированных Олешках, где оккупанты создали критическую гуманитарную ситуацию.

"Работа по преодолению гуманитарного кризиса в городе Олешки ведется", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина прокомментировал вопрос мирных переговоров и озвучил новое требование к Украине. Он отметил, что в переговорах должен участвовать представитель украинской власти, готовый принимать решения о прекращении войны.

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"Для РФ важно, чтобы переговоры о мире в Украине вел легитимный представитель украинской власти, готовый принимать решения о прекращении войны", — сообщил Песков.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Кремль активно настаивает на проведении трехстороннего саммита с участием США, России и Китая. Таким образом Москва пытается позиционировать себя как равноправного международного субъекта.

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