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"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" Путине

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
3,9 т.
Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин

Великобритания отвергла характеристику российского диктатора Путина как гуманиста, которую озвучил спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине Стив Уиткофф. Представитель британского правительства Кэт Симмонс заявила о тысячах погибших и систематических ударах России по критической инфраструктуре.

О реакции британской стороны сообщает Bloomberg. Симмонс прокомментировала слова Уиткоффа в четверг, 22 октября, во время общения с журналистами.

"Мы, безусловно, не признаем такой характеристики", – сказала она.

Позиция Лондона

Уиткофф назвал Путина гуманистом во время встречи, на которой приветствовал освобождение из российской тюрьмы американского учителя, задержанного в России. Обращаясь к российскому лидеру, спецпосланник заявил, что тот также является гуманистом, и выразил ему уважение.

В ответ британская сторона подчеркнула последствия российской агрессии. По словам Симмонс, Путин убил тысячи людей, в том числе невинных украинцев, а также россиян, которых отправили погибать на передовую.

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"Он лишает детей и пожилых людей тепла и систематически атакует критически важную инфраструктуру", – заявила представительница британского правительства.

Разногласия союзников

Реакция Лондона стала очередным свидетельством разногласий между Великобританией и США по поводу подходов к России и ее войны против Украины.

В выходные министр здравоохранения Великобритании Иветт Купер, ранее занимавшая пост главы МИД, заявила, что позиция Лондона в отношении России отличается от американской. Это произошло после того, как Трамп отменил пошлины, связанные с российским экспортом энергоносителей.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бернем принимал на Даунинг-стрит президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи британский премьер подтвердил поддержку Украины после того, что назвал "очень темными и сложными днями". В этот период Трамп заключил сделку о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

В то же время Симмонс уклонилась от прямого ответа на вопрос, считает ли британское правительство гуманистом самого Трампа. Она заявила, что Лондон полностью поддерживает усилия американского президента, направленные на достижение прочного мира в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Британия передала Украине новые ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам России.

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