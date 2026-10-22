Министр иностранных дел КНР Ван И, находясь в международном турне в статусе полномочного представителя Си Цзиньпина, обратился из Болгарии фактически к Зеленскому с достаточно четким (и как по мне – очень позитивным) сообщением.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Зокрема, "ЇВан", презентуючи [про]позицію, безумовно, Головного китайця, заявив:

"Зовнішня політика Китаю – це партнерство без союзництва, діалог без конфронтації".

Пояснюю для тих, хто випадково забув китайську, що саме меседжанув таким чином нашому президентові поважний міністр-спецпредставник (навіть не образившись на те, що в Україні не збагнули привітати його з нещодавнім 73-річним майже ювілеєм):

"Якщо Україна хоча б на якийсь час ситуативно забуде про НАТО, куди її все одно ніхто не збирається брати, а просто казатиме про гарантії Їй ЗА ЗРАЗКОМ 5-ї статті, що й корисніше для неї, й реальніше,

то до такого "партнерства без союзництва" зможе приєднатися й КНР;

а якщо в заочному спілкуванні з Путіним вона, Україна, ще й утримається від прямих вказівок на те, ким він, паскуда, є, з чим ніхто, власне, й не сперечається,

то в такому вже практично конструктивному "діалозі без конфронтації" Китай теж візьме участь, з задоволенням демонструючи світові, що саме він переконав свого скаженого собаку припинити нарешті це неподобство,

причому припинити на умовах, за яких Китаєві буде легко показати так званій "Цивілізації", чого він, міцний-потужний і чесний-справедливий, вартує".

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...