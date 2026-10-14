В ЕС прокомментировали информацию о якобы прекращении обмена разведданными между США и Украиной

В Европейской комиссии не видят признаков того, что Соединённые Штаты прекратили передачу разведывательных данных Украине. В то же время ЕС пока не может предложить полноценную альтернативу Starlink для военных нужд.

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Об этом сообщило "Радио Свобода" в своём Telegram-канале. Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньйо ответила на вопросы журналистов издания.

Что касается сообщений об ограничении работы Starlink, в ЕК отметили, что пока не будут комментировать ситуацию, пока не получат больше информации. Компания SpaceX также до сих пор не прокомментировала этот вопрос.

Кроме того, пресс-секретарь Еврокомиссии Ренье сообщил, что ЕС ведет переговоры с Украиной о доступе к европейской системе защищенной спутниковой связи GOVSATCOM для гражданских нужд. В то же время на данный момент Евросоюз не может предложить полноценную альтернативу Starlink для военных.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США предупредили Украину о возможном прекращении передачи разведданных из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, соответствующую информацию получили украинские генералы, однако обмен разведданными между США и Украиной продолжается.

В то же время 12 октября Украина не получила заблаговременного предупреждения от партнеров о запуске российских баллистических ракет по Киеву. Зеленский подчеркнул, что такие разведданные имеют критическое значение, ведь помогают спасать жизни людей.