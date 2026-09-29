Украина благодарна всем странам-партнерам, которые действительно выполняют договоренности и поставляют нам средства противовоздушной обороны. Недавно мы получили ракеты для ЗРК NASAMS, также есть решение Бельгии об ускоренной передаче самолетов F-16.

Видео дня

Новые переговоры, в частности по вопросам ПВО и дальнейшей поддержки Украины, уже готовятся, и часть из них состоится на текущей неделе. Об этом во вторник сообщил президент Владимир Зеленский. Видео его традиционного вечернего обращения к народу опубликовала в YouTube пресс-служба ОП.

29 сентября Россия била по Украине дронами, баллистикой и КАБами

Как отметил Зеленский, агрессор нанес "совершенно мерзкий удар" по Сумам, поразив жилую застройку. Враг применил четыре КАБа.

Россияне уже даже не маскируют террор и не придумывают, для чего им эти обстрелы. "К сожалению, есть жертва: одна из бомб попала в жилой дом, убила человека. Другая бомба – по школе, по обычной школе, где именно в это время были дети. Много повреждений здания, но дети и учителя находились в укрытии, и благодаря этому, к счастью, без пострадавших в школе", – сообщил глава государства.

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Также произошли очередные атаки по Киеву. Ночью оккупанты применили баллистические ракеты и БпЛА. "Есть сбития. Важно, что сбили и баллистику. И за этот день, начиная с утра, было более сотни дронов, по состоянию на шесть вечера – 29 реактивных, из них 18 были сбиты. Большинство обычных "Шахедов" – сбиты", – проинформировал президент.

Уже на этой неделе запланирован ряд встреч с союзниками касательно дальнейшей поддержки нашей страны и нашей противовоздушной обороны.

"Я хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые действительно выполняют наши договоренности и поставляют противоракеты для ПВО.

Главные истории дня

Накануне в Украину поступил пакет ракет для NASAMS. Спасибо. Очень хороший пакет. Со всеми партнерами мы говорим, чтобы были необходимые ракеты и для Patriot. Есть также сегодня решение Бельгии относительно F-16. Мы получим в этом году еще три самолета. Это усилит, в частности, нашу защиту неба: боевая авиация используется сегодня для сбивания "Шахедов", – рассказал Зеленский.

Украина рассчитывает, что процент обезвреженных реактивных "Шахедов" будет увеличиваться каждую неделю

Президент сообщил о совместной работе с разработчиками и производителями отечественных БпЛА-перехватчиков и других компонентов, которые должны дать ответ на новые угрозы.

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"Сейчас уже в боевых условиях применяются украинские перехватчики, эффективность еще недостаточна, но каждая неделя должна увеличивать процент сбитый. Так и будет", – уверен он.

Конкретные объемы производства на октябрь уже определены. Это стратегическая задача, и на уровне Министерства обороны, Вооруженных сил и каждого производителя "есть четкие рамки того, что нужно сделать".

Дальнобойные удары по тылам противника будут продолжаться

Во вторник президент заслушал доклады военных касательно нашей дальнобойности, приоритетов на ближайшее время и операций, которые мы готовим.

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"Все ключевые дальнобойные задачи Украины выполняются, и российская нефтяная промышленность ощущает, будет ощущать и в дальнейшем украинское влияние", – заявил глава государства.

В ближайшие дни должна поступить "хорошая финансовая новость из Брюсселя"

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и Евросоюз за подготовку решения об очередном транше финансовой поддержки.

"На прошлой неделе мы получили 3,3 миллиарда евро на оружие, а в ближайшие дни мы ожидаем на еще хорошую финансовую новость из Брюсселя – именно бюджетную поддержку, еще один транш. Я благодарю. Это пока что из предварительно согласованных цифр", – анонсировал президент.

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29 сентября он провел разговор с главой Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Этот банк активно сотрудничает с Украиной, поддерживает нашу энергетику и защиту критически важной инфраструктуры.

"Мы обсудили вызовы перед зимой, потребности и что можно усилить в наших отношениях, чтобы было больше защиты людей. Еще одно направление совместной работы – это поддержка нашего экспорта, поддержка наших производителей, в частности фермеров, аграрных производителей. Мы договорились расширить это направление", – рассказал Зеленский.

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Как ранее писал OBOZ.UA:

– Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется организовать по ускоренной процедуре на фоне усиления российских атак.

– Глава МО Евгений Хмара сообщил, что Воздушные силы ВС Украины планируют изменить некоторые подходы в работе ПВО, чтобы усилить защиту страны и Киева в частности. Больше вражеских целей нужно сбивать до того, как они приблизятся к столице.

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