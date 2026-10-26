В Украине продлили военное положение и мобилизацию: сколько они будут длиться

В понедельник, 26 октября, депутаты Верховной Рады рассматривали законопроекты, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, о продлении правового режима военного положения и всеобщей мобилизации. Решение поддержали большинством голосов.

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Военное положение и мобилизация будут действовать как минимум до 29 января 2027 года. OBOZ.UA собрал подробности решения парламента.

Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 29 января 2027 года.

За соответствующий законопроект №16182 проголосовали 293 народных депутата. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Также Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней – до 29 января 2027 года. За соответствующий законопроект №16183 проголосовал 281 народный депутат. Новый срок начинается 31 октября 2026 года. Информацию обнародовала Верховная Рада Украины.

Это было уже 21 голосование за продление действия военного положения и мобилизационных мероприятий. Каждый раз срок продления составлял 90 дней.

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О том, что ВРУ 26 октября будет рассматривать поданные Владимиром Зеленским предложения о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, ранее сообщал народный депутат Ярослав Железняк.

Предыдущее продление истекало в последний день октября.

Кого могут мобилизовать

В ноябре 2026 года в первую очередь могут мобилизовать военнообязанных, которые соответствуют потребностям ВСУ по возрасту, военно-учетной специальности и опыту.

Мужчин до 60 лет – при условии годности к службе и отсутствия законных оснований для отсрочки.

Тех, у кого есть боевой опыт или дефицитные специальности: медиков, инженеров, специалистов по ремонту техники.

Мужчин старше 50 лет – их также могут призвать, в частности на боевые должности, если это соответствует потребностям войска.

Мужчин в возрасте 55-59 лет – мобилизация возможна, хотя их призывают реже; их могут направлять в подразделения обеспечения.

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В то же время мужчины с надлежащим образом оформленной отсрочкой не подлежат призыву на общих основаниях, а после достижения предельного возраста мобилизации призыву не подлежат.

Точный перечень приоритетных специальностей и категорий определяется потребностями ВСУ. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, в последний раз в Украине продлевали военное положение и мобилизацию в середине июля. Тогда за продление военного положения проголосовали 313 народных избранников, продление мобилизации поддержали 311 нардепов.