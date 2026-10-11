Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
icon 744
Блог |

У Овального вербальная овуляция, а жлобская жадность некоторых членов ЕС и НАТО убивает украинцев

У Овального вербальная овуляция, а жлобская жадность некоторых членов ЕС и НАТО убивает украинцев
Пуск зенитной ракеты из ЗРК Patriot. Источник: Lockheed Martin

Трамп только что похвастался тем, что ему аплодируют даже тогда, когда он несет чушь.

Далее текст на языке оригинала.

Так, хтось, звісно аплодує своєму коханому Трампампамчикові абсолютно завжди, але ж має бути й якась межа.

Коли він наполегливо порекомендував нам замінити нашого президента, аплодував, приміром, Мордор, але ж у нас це тільки підвищило рейтинг Зеленського, адже, як би ми до голови своєї держави не ставилися, не Трампова собача справа, хто нами керуватиме у важкі путінотрампівські часи людства.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 12,9 т.
В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик
icon 12,9 т.
В Конгрессе США готовят двухпартийный закон, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти, – Фитцпатрик
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 7,1 т.
"Так и должно быть, это война": Келлог заявил, что Украина правильно наносит удары по российским НПЗ. Видео
icon 7,1 т.
"Так и должно быть, это война": Келлог заявил, что Украина правильно наносит удары по российским НПЗ. Видео
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
icon 4,4 т.
"Правительство США стало спонсором терроризма": сенатор-демократ обвинил Трампа в преднамеренном финансировании ударов РФ по Украине
icon 4,4 т.
"Правительство США стало спонсором терроризма": сенатор-демократ обвинил Трампа в преднамеренном финансировании ударов РФ по Украине

До речі, про ці часи – детальніше.

Греція й Іспанія мають величезні запаси ракет-перехоплювачів, які нам критично необхідні для захисту людей і енергетики взимку.

Однак вони продовжують тримати на складах зенітні ракети до систем Patriot навіть із майже вичерпаним строком експлуатації – замість того, щоб передати їх Україні.

Так от, за традицією – довідково – допомога Україні від 10 країн за понад 4 роки війни (в млрд євро):

Нідерланди 13,2

Данія 12,1

ІСПАНІЯ 4,5

Литва 1,8

Естонія 1,2

Латвія 0,8

Люксембург 0,6

Ірландія 0,4

ГРЕЦІЯ 0,2

Ісландія 0,1

Тобто Іспанія надала майже в 3 рази менше за крихітні Нідерланди чи Данію,

а Греція – десь на порядок менше за Литву, в 6 разів менше за Естонію і в 3 рази менше за Люксембург.

При цьому Іспанія за 4 з гаком роки витратила на допомогу нам з початку війни менше 0,3% від ОДНОРІЧНОГО ВВП,

Греція ж – значно менше 0,1%

(а, приміром, Данія й Естонія, нагадаю, – по 2,8%).

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Похожие темы
Военная помощь УкраинеЕвропаСШАPatriotДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться