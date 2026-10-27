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В ООН признали торговлей людьми вербовку Россией иностранцев для войны: вывод комиссии

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
252
В ООН признали торговлей людьми вербовку Россией иностранцев для войны: вывод комиссии
РФ вербует людей в армию. Иллюстративное фото. Источник: lrt.lt

Независимая международная комиссия ООН по расследованию по Украине пришла к выводу, что российские власти вместе с вербовщиками и агентствами из разных стран занимались торговлей людьми, чтобы пополнить ряды армии РФ. Собранные доказательства свидетельствуют об использовании обмана и принуждения, в результате чего иностранцы оказывались на войне против Украины вопреки своим первоначальным намерениям.

Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию по Украине, представленном Генеральной Ассамблее ООН. Российские вербовщики действовали в разных регионах мира.

В результате к военной службе были привлечены граждане 48 государств. В то же время удалось собрать убедительные доказательства вербовки путем обмана или принуждения выходцев из 29 стран.

Среди государств, граждане которых оказались в российской армии, есть страны бывшего СССР, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии. В частности, речь идет о Бразилии, Индии, Турции и Южно-Африканской Республике.

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Как установили расследователи, вербовщики чаще всего искали потенциальных новобранцев среди социально уязвимых групп населения. Иностранцам предлагали привлекательные условия трудоустройства в России, в частности гражданскую работу. В отдельных случаях им даже обещали, что они не будут участвовать в боевых действиях.

Для перевозки завербованных в РФ организовывали групповые поездки, оформляли визы и проездные документы. Лица и агентства, занимавшиеся этим, представлялись легальными компаниями или структурами, якобы пользовавшимися поддержкой российских властей.

После прибытия в Россию мужчин заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ. Документы были составлены на русском языке, который завербованные могли не понимать. Во многих случаях у них забирали паспорта и мобильные телефоны, лишая возможности свободно покинуть страну или связаться с родными.

После этого иностранцев без надлежащей военной подготовки направляли на опасные участки фронта в Украине и поручали им выполнять рискованные задания. По данным комиссии, многие из них погибли или пропали без вести.

Последствия такой практики сказались и на семьях завербованных. Родственники пытаются установить местонахождение близких, которые перестали выходить на связь, были ранены, попали в плен или погибли.

В докладе также подчеркивается высокий уровень координации между вербовочными сетями в разных странах и российскими властями. Представители нескольких государств подтвердили случаи привлечения своих граждан в российскую армию и начали расследования деятельности соответствующих сетей.

В то же время российские чиновники неоднократно публично отрицали факты незаконной вербовки иностранцев.

Вывод комиссии: собранные доказательства дали основания квалифицировать действия российских властей как преступление торговли людьми. Отдельно в докладе рассмотрены последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, которые, согласно выводам комиссии, привели к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия резко нарастила вербовку граждан африканских стран в свою армию, пытаясь компенсировать нехватку личного состава и значительные потери в войне против Украины. Больше всего выросло число завербованных мужчин из Бурунди и Зимбабве, а Москва также начала привлекать наемников с Мадагаскара.

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