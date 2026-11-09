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В ООН "в который раз решительно" призвали Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
1,1 т.
В ООН "в который раз решительно" призвали Россию немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины
Директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото. Источник: Укрінформ

Представительница ООН предупредила об угрозе для миллионов украинцев накануне зимы. Российские удары уже оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств, а последствия атак сказались также на водоснабжении и работе общественного транспорта.

Об этом заявила директор отдела Европы и Центральной Азии политического департамента ООН Кайоко Гото во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 9 ноября. Как передает корреспондент Укрінформу, она подчеркнула необходимость немедленно прекратить удары по энергетическим объектам Украины.

"Мы вновь решительно призываем немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру, которые, если их не остановить, причинят огромные страдания гражданскому населению Украины и приведут к дальнейшему перемещению людей", – сказала представительница ООН.

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Последствия ударов

По словам Гото, Россия усиливает атаки на энергетические объекты Украины, а их последствия для мирного населения становятся все серьезнее.

В период с 30 октября по 2 ноября повреждения энергетической инфраструктуры оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств. В некоторых случаях люди оставались без света по несколько дней. Перебои с электроснабжением также нарушили водоснабжение и работу общественного транспорта.

В течение прошлых выходных российские удары по энергетическим объектам на востоке Украины оставили без электричества еще около 600 тысяч жителей.

Гото также обратила внимание на риски для украинских ядерных объектов. ООН обеспокоена сообщениями о неоднократных российских ударах по подстанциям украинских атомных электростанций.

Гражданские жертвы

Отдельно представитель ООН сообщила о резком росте числа погибших и раненых среди гражданского населения Украины.

В сентябре в результате российских атак погибли по меньшей мере 328 мирных жителей, еще 2105 человек получили ранения. Это на 85% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Всего с начала полномасштабного вторжения России ООН подтвердила гибель 17 960 мирных жителей Украины, среди которых 874 ребенка. Еще по меньшей мере 57 713 мирных жителей получили ранения, в том числе 3504 ребенка.

Призыв к прекращению огня

Кайоко Гото также призвала стороны добиться конкретного прогресса в рамках запланированных трехсторонних переговоров.

Она напомнила о позиции генерального секретаря ООН относительно необходимости прекращения боевых действий.

"Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному и безусловному прекращению огня как важному шагу на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН и соответствующими резолюциями Организации", – сказала Гото.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев, которых замучили в российском плену.

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