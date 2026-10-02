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В Комитете ООН по предупреждению пыток впервые появился украинец

Михаил Левакин
Михаил Левакин
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В Комитете ООН по предупреждению пыток впервые появился украинец
В Комитете ООН по предупреждению пыток будет работать украинец. В комитете будет работать Антон Симкович
Источник: страница ООН в Facebook, скриншот, коллаж OBOZ.UA

В Комитете ООН по предупреждению пыток в следующий срок полномочий, то есть с 2027 по 2030 год, будет работать представитель нашего государства Антон Симкович. Это первый случай, когда украинец вошел в состав данного органа ООН.

Об избрании Симковича сообщили в МИД Украины. Постоянный представитель нашей страны при ООН Андрей Мельник уточнил, что украинца избрали 60 голосами "за" – таким образом, Украина одержала победу уже в первом туре голосования.

О чем идет речь

Комитет по предупреждению пыток – это международный орган,контролирующий выполнение соответствующей Конвенции ООН. Речь идет о предотвращении жестокого обращения, защите жертв и повышении осведомленности о правах человека.

Орган должен регулярно проверять положение дел в странах-участницах. Каждое государство обязано не реже одного раза в четыре года представлять отчеты о выполнении Конвенции. Специалисты комитета анализируют эти документы, оценивают ситуацию и дают свои рекомендации.

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Кроме того, орган рассматривает индивидуальные жалобы от людей или групп, пострадавших от нарушений. Однако такая процедура возможна только в том случае, если страна официально признала компетенцию Комитета в соответствии со статьей 22 Конвенции.

Дипломатическая победа

"Еще одна дипломатическая победа Украины в ООН. Украинский кандидат Антон Симкович избран в состав Комитета ООН по предупреждению пыток на период 2027–2030 годов. Наши самые сердечные поздравления Антону Симковичу с избранием", – сказал Андрей Мельник.

Он рассказал, что выборы состоялись в ходе 11-й встречи государств-участников Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Причем, по словам Мельника,"конкуренция была серьезной".

"На 13 вакантных мест претендовали 22 кандидата из 21 страны мира. По итогам первого тура голосования в состав комитета также были избраны кандидаты от Ганы, Чили, Греции, Ливана, Венгрии, Черногории, Того, Уругвая, Перу, Латвии, Хорватии и Молдовы", – рассказал постоянный представитель Украины при ООН.

Украина получила 60 голосов и одержала победу уже в первом туре голосования, добавил Мельник.

Кто такой Антон Симкович

В Комитете ООН по предупреждению пыток впервые появился украинец

Антон Симкович

Источник: Университет Йоханнесбурга

Ученый из Ужгорода Антон Симкович говорит о себе, что он "немного социолог, немного криминолог, немного путешественник, а в свое время самый молодой кандидат в мэры Ужгорода (в 18 лет)".

Сначала он учился, а затем и проводил исследования в Кембриджском университете, по его словам,"бюрократическую и пенитенциарную системы".

А вот как рассказывает об этом украинце Университет Йоханнесбурга, где Симкович работает сейчас (несмотря на то, что живет в Украине):

"Доктор наук Антон Симкович – всемирно признанный исследователь тюрем, его работы посвящены изучению устройства пенитенциарных систем. В течение последних двух десятилетий он проводил масштабные исследования в мужских и женских тюрьмах Англии, Южной Африки и Украины. Имеет многочисленные публикации в ведущих международных журналах по вопросам заключения, управления тюрьмами, легитимности пенитенциарных учреждений и исправительной политики. До начала академической деятельности он работал (в Калифорнии) в сфере ювенальной юстиции и социальной помощи, сначала стажером по вопросам психического здоровья в исправительном учреждении для несовершеннолетних, а позже – социальным работником в жилом доме для подростков, освобожденных условно-досрочно. В настоящее время является членом Консультативного экспертного совета Уголовной исполнительной службы Украины и участвует в работе ряда профессиональных организаций и общественных инициатив".

Кстати, университет Йоханнесбурга – едва ли не единственное учебное заведение, которое поздравило своего сотрудника с избранием в Комитет ООН.

Почему это важно

Постоянный представитель Украины при ООН пояснил, что это избрание имеет для Украины особое значение, ведь тысячи украинских военнопленных и незаконно удерживаемых Россией гражданских лиц продолжают подвергаться пыткам и другим формам жестокого обращения.

Кроме того, по его словам, это является признанием на международном уровне профессионализма и опыта украинских экспертов в сфере защиты прав человека.

"Для Украины предотвращение таких преступлений имеет особое значение, поскольку украинские военнопленные и незаконно удерживаемые Россией гражданские лица продолжают подвергаться пыткам и другим формам жестокого обращения в российском плену и местах содержания – с вопиющим нарушением международного права и основополагающих стандартов в сфере прав человека", – в свою очередь пояснил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 744 украинских ребенка, еще тысячи детей считаются пропавшими без вести. А на временно оккупированных территориях Россия продолжает оказывать влияние на украинских детей и готовить их к войне против Украины.

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