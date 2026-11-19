Дипломатическое обращение стало реакцией на публикацию списка, в который попали итальянские политики, выступающие за мирные переговоры и критикующие военную поддержку Украины. Ситуацию также прокомментировал лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте, заявивший о необходимости защиты итальянских депутатов.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства иностранных дел Италии. В то же время Джузеппе Конте опубликовал заявление о ситуации на своей странице в Facebook.

Глава МИД Италии Антонио Таяни попросил посла Италии в Киеве Карло Формозу провести соответствующие переговоры с украинскими властями и получить разъяснения по поводу включения евродепутатов от "Движения 5 звезд" в список "антиукраинцев" на сайте "Миротворец".

В дипломатическом ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией, поскольку она касается представителей итальянской политики, избранных в Европейский парламент.

В Италии подчеркнули, что свобода выражения мнений и уважение к политическому плюрализму – фундаментальные демократические принципы, которые должны быть защищены.

При этом Рим заверил, что продолжит поддерживать Украину, но вместе с тем ожидает соблюдения демократических свобод и прав избранных представителей европейских институтов.

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Лидер "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте заявил, что в список на сайте "Миротворец" внесли всех представителей его политической силы в Европарламенте. Он назвал это попыткой ограничить позицию политиков, выступающих за мирные переговоры и не поддерживающих дальнейшие поставки оружия.

Конте заявил, что его партия считает себя сторонником мирного урегулирования и имеет право выражать собственную позицию в соответствии с мандатом, полученным от итальянских избирателей.

Представители партии уже обращаются в соответствующие структуры в Брюсселе и Киеве, чтобы добиться удаления этих списков и гарантировать безопасность своих избирателей.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что вместе с семьей стал жертвой киберпреступников. Они распространили личные данные главы МИД в даркнете, а причиной этих запугиваний стала позиция самого политика, министерства и Рима в целом по отношению к Украине.