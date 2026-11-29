В воскресенье, 29 ноября, в Испании начались досрочные парламентские выборы. По их итогам социалисты могут потерять власть, а ультраправая партия Vox – впервые за десятилетие получить возможность войти в состав центрального правительства.

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Об этом сообщает BBC. Главная борьба идет между Испанской социалистической рабочей партией (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса и консервативной Народной партией (PP) во главе с Альберто Нуньесом Фейхоо. Согласно опросам, социалисты незначительно уступают своим соперникам.

Санчес назначил досрочное голосование на восемь месяцев раньше запланированного срока после того, как его правительство меньшинства потеряло поддержку парламента. Депутаты, в частности, отклонили предложенные изменения в жилищное законодательство.

Если Народная партия получит наибольшее число мест в парламенте, для формирования правительства ей, скорее всего, придется заручиться поддержкой Vox во главе с Сантьяго Абаскалем. Эти партии уже сотрудничают в органах власти четырех испанских автономных регионов.

В то же время участие Vox в центральном правительстве станет первым таким случаем после падения диктатуры Франсиско Франко в 1975 году. Это может иметь последствия не только для внутренней политики Испании, но и для расстановки сил в Европе.

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Среди ключевых требований Vox – политика "национального приоритета", которая предусматривает предоставление гражданам Испании первоочередного доступа к социальной помощи. Кроме того, партия выступает за "ремиграцию" – возвращение иностранцев, которые, по ее мнению, не вносят вклад в экономику страны.

Жилищный кризис стал одной из главных тем избирательной кампании. Не менее остро избирателей беспокоят рост стоимости жизни и иммиграция. В то же время позиции Санчеса ослабили коррупционные скандалы и две смертельные железнодорожные аварии.

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Несмотря на внутренние трудности, премьер-министр Испании укрепил свои позиции на международной арене. В частности, он критиковал действия Израиля в секторе Газа и политику президента США Дональда Трампа. Санчес возглавляет правительство страны с 2018 года.

Какова позиция Vox по Украине

После начала полномасштабного вторжения России лидер Vox Сантьяго Абаскаль осудил российскую агрессию и заявил, что Испания должна принимать украинских беженцев. Он также называл президента Украины Владимира Зеленского примером для свободного мира, героем и патриотом.

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В то же время позиция руководства партии не была единодушной среди ее представителей. Так, члены Vox в испанском регионе Арагон отказались поддержать заявление с осуждением российской агрессии, объяснив это нежеланием "импровизировать". Кроме того, двое представителей партии в Сеуте публично выражали поддержку Владимиру Путину, однако впоследствии отказались от своих слов.

В исследовании испанских ультраправых сил, опубликованном Европейским центром популизма в 2023 году, также говорилось об их попытках дистанцироваться от Путина после начала полномасштабной войны. В то же время автор отмечал, что среди избирателей отношение к России и ее войне против Украины оставалось неоднозначным.

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Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу). Первые предварительные результаты ожидаются примерно через час после завершения голосования, тогда как подсчет голосов и объявление официальных итогов будут продолжаться в течение ночи на понедельник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Санчес назначил досрочные выборы после провала правительственных инициатив в сфере жилья. Парламент отклонил два чрезвычайных указа, которые предусматривали ограничение выселений и меры против спекуляций на рынке недвижимости. Кроме того, из-за разногласий между партнерами по коалиции правительству было сложно проводить законодательные инициативы, а государственный бюджет Испании не утверждали с 2023 года.