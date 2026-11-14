''Уже пятые сутки действуют ограничения'': Зеленский рассказал, что ответили в SpaceX о работе Starshield в Украине

В Украине уже пятые сутки действуют ограничения на работу Starshield на временно оккупированных территориях. Максимальную скорость там ограничили до 161 км/ч, что мешает украинским военным перехватывать российские реактивные дроны еще до их выхода на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с медиа. По его словам, Министерство обороны уже проводило переговоры непосредственно со SpaceX, однако там заверили, что ничего не ограничивают.

В компании объясняют ситуацию техническими причинами. Однако украинская сторона не считает это случайным сбоем: проверки на разных направлениях ежедневно подтверждают наличие ограничений, которые действуют уже пятые сутки.

Зеленский подчеркнул опасность таких ограничений, поскольку они действуют именно на временно оккупированных территориях. Если на остальной территории Украины их нет, а на оккупированной части они сохраняются, это, по его мнению, уже носит политический характер и фактически означает непризнание этих земель украинскими.

Президент убежден, что Украина должна добиваться полной отмены лимитов и восстановления скорости без каких-либо ограничений. Отстаивать эту позицию, по его словам, должны Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый – каждый по своему направлению.

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Зеленский также вспомнил свой предыдущий разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. После него, по словам президента, не было проблем с ранними предупреждениями о баллистических ударах, обменом разведывательными данными, а также работой Starlink и Starshield.

Во время разговора Рубио отметил, что Starshield больше контролируют американские власти, а не компания SpaceX. Однако, по информации украинской команды, нынешние ограничения ввела именно SpaceX.

Зеленский также объяснил, как эти ограничения влияют на борьбу с российскими беспилотниками. Реактивные "Шахеды" заходят с востока, поэтому украинские военные пытаются перехватить их еще на временно оккупированной территории, не давая дронам долететь до подконтрольных Украине районов.

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В частности, на Starshield работают украинские "Барсы", которые сбивают реактивные "Шахеды". Из-за ограничений они уже не могут перехватывать такие дроны вблизи фронта на оккупированной территории. Теперь украинским военным приходится сбивать их на других рубежах, что дает россиянам больше возможностей наносить удары.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сенаторы-демократы США Жанна Шахин и Крис Кунс обратились к Илону Маску и его компании SpaceX с требованием сохранить все документы, связанные с ограничениями в работе спутниковых сервисов Starlink и Starshield в Украине. В частности, речь идет о переписке по поводу использования этих систем, а также коммуникации между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.