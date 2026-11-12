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"Все выразили пожелания": Уиткофф после встречи с Путиным отправился убеждать Зеленского в стремлении к миру

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
270
"Все выразили пожелания": Уиткофф после встречи с Путиным отправился убеждать Зеленского в стремлении к миру
Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным планирует отправиться в Ирландию, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с Джаредом Кушнером он намерен ознакомить украинского лидера с результатами московских переговоров и попытаться убедить его выбрать один из путей завершения войны.

Об этом сообщает российское информационное агентство "Интерфакс". Оно приводит слова Уиткоффа, сказанные во время разговора с Путиным 12 ноября.

"Как я уже сказал, после этой встречи мы встречаемся с президентом Зеленским, мы проинформируем его о том, каких результатов нам удалось достичь в рамках этой встречи, и также попытаемся убедить его в том, что нужно идти одним из выбранных путей для успешного завершения этого конфликта", – заявил Уиткофф.

Спецпредставитель США также выразил надежду, что по итогам переговоров в Москве удастся официально объявить о подготовке новой трехсторонней встречи.

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Джаред Кушнер, со своей стороны, упомянул о предыдущих контактах в Абу-Даби с участием представителей Украины, России и Европы. По его словам, все участники выразили стремление прекратить войну, однако конкретные шаги для достижения этой цели пока не согласованы.

"Все выразили такое желание, но мы еще окончательно не проработали все те шаги, которые нужно будет предпринять для успешного завершения этого конфликта. Я очень надеюсь, что сегодня во время нашей встречи мы сможем обсудить некоторые подходы, некоторые возможности для решения этого конфликта, его окончательного завершения", – сказал он.

Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным. Среди вопросов, которые обсуждали стороны, были итоги предыдущих контактов по урегулированию войны в Украине, в частности переговоров в Абу-Даби.

Во время разговора Путин попросил американских представителей передать президенту США Дональду Трампу благодарность за организацию контактов между Украиной и Россией. Он также заявил о якобы успехах на гуманитарном направлении и предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек. В свою очередь, Уиткофф назвал предстоящий обмен военнопленными свидетельством прогресса в урегулировании войны.

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