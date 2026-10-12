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Все страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означает

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Все страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означает
Страны ЕС согласовали открытие 2-го и 3-го переговорных кластеров для Украины. Источник: Єврокомісія/ec.europa.eu

Все государства-члены Европейского Союза договорились открыть новые кластеры – 2-й и 3-й – в переговорах о вступлении Украины в объединение. То же самое касается и Молдовы.

Об этом 12 октября в социальной сети X сообщил государственный министр по вопросам европейских дел и обороны Ирландии Томас Бирн. Напомним, что страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

"За "черногорским понедельником" последует еще один "супервторник" для Албании, Молдовы и Украины", – заявил Бирн.

По его словам, все члены Евросоюза также согласовали закрытие трех глав для Черногории (17, 18, 19) и закрытие главы 20 для Албании.

Все страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означает

Скриншот поста Томаса Бирна в Х

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На эту новость отреагировал президент Европейского совета Антониу Кошта. Он приветствовал решение государств-членов ЕС об открытии еще двух переговорных кластеров с Украиной и Молдовой и отметил, что в Евросовете надеются на скорейшее открытие всех остальных кластеров.

Положительно Кошта отреагировал и на решения в отношении Албании и Черногории.

"Процесс расширения ЕС продолжает продвигаться вперед благодаря реформам в странах-кандидатах и решительной приверженности ЕС. Ваше будущее – в ЕС. Давайте не сбавлять набранный темп!" – призвал он.

Все страны ЕС согласовали открытие новых кластеров в переговорах о вступлении Украины: что это означает

Скриншот поста Антониу Кошты в Х

Напомним, что ранее о возможности такого "супервторника" писал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

Мы также сообщали, что 7 октября Венгрия дала "зеленый свет" дальнейшему продвижению Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Речь идет о Кластере 2 "Внутренний рынок" и Кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Кроме того, мы писали, что Верховная Рада Украины 12 октября приняла закон об образовательных правах национальных меньшинств. Документ гарантирует детям из национальных меньшинств, языки которых являются официальными языками ЕС, и представителям коренных народов право обучаться на родном языке наряду с государственным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября назначил Тараса Качку послом Украины в Европейском союзе. Среди первоочередных задач дипломат назвал обеспечение финансовой поддержки, в частности оборонных средств, а также расширение присутствия украинской оборонной промышленности на европейском рынке.

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