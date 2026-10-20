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Блог

Николай Томенко
Николай Томенко

Украинский политик

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
51
Блог |

Правительство за наши деньги будет лечить прокуроров и членов их семей!

Правительство за наши деньги будет лечить прокуроров и членов их семей!
Офис генерального прокурора. Источник: Следствие.Инфо

Правительство решило за наши деньги лечить прокуроров и членов их семей, наверное, чтобы… уменьшить количество ИНВАЛИДОВ?!

Далее текст на языке оригинала.

Днями Уряд ухвалив Постанову про порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їх сімей за рахунок фінансування офісу Генерального прокурора, тобто за бюджетні кошти.

Правительство за наши деньги будет лечить прокуроров и членов их семей!

Источник: Facebook Николая Томенко

Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів.

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Нагадаю, щоб забезпечити ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат прокурорам та медичне обслуговування прокурорів та членів їх сімей, фінансування офісу Генерального прокурора (якого досі немає) проєктом бюджету на 2027 рік Урядом заплановано збільшити на 2 МІЛЬЯРДИ 532 мільйони гривень.

Загальна сума видатків на утримання чесної та непідкупної прокуратури сягне в 2027 році суми в 21 МІЛЬЯРД 146 мільйонів 74,2 тисячі гривень.

Одним словом, ЖОРСТКА ЕКОНОМІЯ обіцяна Урядом не словом, а ділом, точніше мільярдами.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Николая Томенко
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