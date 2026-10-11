''Правительство США стало спонсором терроризма'': сенатор-демократ обвинил Трампа в преднамеренном финансировании ударов РФ по Украине

Сенатор-демократ Крис Мерфи обвинил президента США Дональда Трампа в преднамеренном финансировании российских ударов по Украине. Американский политик назвал правительство Соединенных Штатов спонсором государственного терроризма.

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Мерфи в социальной сети X написал, что Россия целенаправленно атакует гражданское население Украины в масштабах, которые нельзя игнорировать. По его словам, Трамп сознательно финансирует эти действия.

"Правительство Соединенных Штатов теперь является спонсором государственного терроризма", — написал Крис Мерфи в своем посте в X.

Сенатор признал, что его слова могут звучать как политическая гипербола, однако подчеркнул, что считает их фактически обоснованными. Он связал своё заявление с российскими нападениями на гражданское население в Украине и финансовыми решениями администрации Трампа.

Вопрос санкций

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках тысяч тонн российского дизельного топлива в Соединенные Штаты и на мировые рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский раскритиковал временное снятие санкций с российского дизельного топлива. Он назвал такое решение "очевидной слабостью, которая играет на руку России".