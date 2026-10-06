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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

Народний депутат України

Новости политики / Мнения
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Блог |

Правительство практически приостановило возврат НДС: нас ждут катастрофические проблемы

Кабинет министров
Иллюстративное фото. Кабинет министров. Источник: Из открытых источников

Правительство практически остановило возврат НДС

В переводе на человеческий язык это означает, что, если ситуация не изменится, с задержкой в 4–6 месяцев у нас есть все шансы, что резко возрастет прямая и скрытая безработица.

Далее текст на языке оригинала.

1. В рамках економії бюджетних коштів уряд прийняв негласне рішення призупинити повернення ПДВ експортерам. На фоні закритих портів це створює ідеальний шторм в усіх галузях економіки, які ще можуть генерувати додану вартість.

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2. Бізнес поки говорить про це тільки "кулуарно", сподіваючись, що ситуація зміниться. Але якщо цього не станеться, а судячи з настроїв премʼєра, вірогідність цього відносно невелика, ми будемо мати катастрофічні проблеми, як мінімум в чотирьох головних галузях сучасної української економіки: аграрці, металургії, яка і так майже зупинилася, хімії та фармі.виробники змушені будуть скорочувати робочі місця або переводити людей в безоплатні відпустки.

3. Просто для розуміння: в цих галузях задіяно близько двох мільйонів людей. За серединним сценарієм без роботи може залишитися від 200 до 300 тисяч.

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Источник:Facebook Вадима Денисенко
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