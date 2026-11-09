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Правительство Германии назвало объем помощи Украине с начала полномасштабной войны: сумма впечатляет

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
696
Правительство Германии назвало объем помощи Украине с начала полномасштабной войны: сумма впечатляет
Иллюстративное фото. Немецкий флаг на фоне парламента Германии. Источник: Unsplash.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия предоставила более 43,3 млрд евро гражданской помощи Украине, а также предоставила или предусмотрела на последующие годы около 57,6 млрд евро военной поддержки. Таким образом, общая сумма помощи составляет около 100,9 млрд евро.

Об этом говорится в ответе федерального правительства Германии на депутатский запрос ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге.

Какой объем помощи предоставила Германия Украине

"С начала российской войны 24 февраля 2022 года федеральное правительство предоставило Украине двустороннюю гражданскую поддержку на сумму более 43,3 млрд евро, а военную поддержку на сумму около 57,6 млрд евро предоставило или предусмотрело на последующие годы (по состоянию на 30 июня 2026 года)", – говорится в документе.

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Там отмечается, что в статистику включена также помощь гражданам Украины, находящимся в Германии. Между тем сумма военной помощи охватывает не только уже оказанную помощь, но и средства, предусмотренные на следующие годы.

Правительство подчеркнуло, что и впредь будет оказывать Украине всестороннюю поддержку, поскольку в случае возможной военной победы России возникли бы значительно более высокие расходы на безопасность.

"Федеральное правительство убеждено, что расходы на безопасность в случае военной победы России над Украиной значительно превысили бы расходы на поддержку Украины в ее нынешнем виде. Поэтому федеральное правительство и впредь будет поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарно, в гражданской и военной сферах столько, сколько потребуется", – подчеркнули в документе.

Также в правительстве сообщили, что в 2024-2025 годах Германия выступала партнером по реализации проектов закупок для Украины за счет сверхприбылей от замороженных активов центрального банка России. На это в 2024 году было направлено 100 млн евро, в 2025 году – 217,5 млн евро. Эти средства были зачислены в федеральный бюджет ФРГ как целевые поступления и использованы для финансирования дополнительных расходов по бюджетной статье поддержки Украины.

Использование средств проверяют

В федеральном правительстве также подчеркнули, что постоянно проверяют использование средств, выделенных на поддержку Украины. В частности, проводилась оценка проектов помощи украинским ветеранам, в том числе программ психосоциальной поддержки ветеранов и их семей и возвращения ветеранов на рынок труда.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Конгрессе США демократы обсуждают подготовку нового пакета помощи Украине, объем которого составляет ориентировочно 15 миллиардов долларов. Также законодатели стремятся обеспечить дополнительную поддержку украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса. Еще одним вопросом демократов станет пересмотр санкционного законодательства в отношении России, а также усиление контроля за работой спутниковой сети Starlink.

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