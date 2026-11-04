Представительница Республиканской партии Виктория Спартц потерпела поражение на выборах в Палату представителей США в 5-м избирательном округе штата Индиана. Победу одержал кандидат от Демократической партии, сенатор штата Джей Ди Форд.

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Результат стал неожиданностью для политических аналитиков, учитывая, что данный округ традиционно считается надежным оплотом республиканцев. Об этом сообщает The Hill.

Историческая победа демократов

5-й избирательный округ Индианы, расположенный к северо-западу от Индианаполиса, не избирал представителей Демократической партии в Конгресс на протяжении более трех десятилетий. Успех Форда в регионе, который считался полностью безопасным для действующего конгрессмена, стал шоком для наблюдателей.

Помимо политического прецедента, победа Форда имеет историческое значение. Он станет первым открытым гомосексуалом, представляющим штат Индиана в Конгрессе США.

Тревожный сигнал для Республиканской партии

Поражение Спартц стало ощутимым ударом по позициям республиканцев, которые рассчитывали на успешные результаты в ходе выборов. Хотя партия допускала успехи демократов в более умеренных или спорных округах, провал в надежном консервативном оплоте указывает на сдвиги в настроениях избирателей.

Победа Форда выглядит особенно примечательной на фоне межпартийных споров вокруг перераспределения избирательных округов. Ранее Дональд Трамп и национальное руководство Республиканской партии оказывали давление на законодательные органы Индианы, требуя проведения агрессивного джерримендеринга, который мог бы обеспечить партии дополнительно два кресла в Палате представителей.

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В настоящее время делегация Индианы в Палате представителей сохраняет преимущество республиканцев со счетом 7-2. Новая карта перекройки округов могла бы довести это соотношение до 9-0, однако республиканское большинство в Сенате Индианы отклонило эти предложения, что вызвало публичное недовольство экс-президента.

Напомним, в 2024 году Спартц заявила, что не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере $60 миллиардов. Политик говорит, что американские избиратели выступают против, а сама она больше "не может сосредоточиваться на Украине".

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Спартц, родившаяся в Украине в Черниговской области, заявила, что украинцы "должны смириться" с передачей своих территорий России. Также, по ее словам, граждане Украины должны требовать отставки президента Владимира Зеленского.