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Уроженка Украины Спартц, выступавшая против помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей США

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
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Уроженка Украины Спартц, выступавшая против помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей США
Спартц проиграла выборы в Палату представителей США. Источник: EPA

Представительница Республиканской партии Виктория Спартц потерпела поражение на выборах в Палату представителей США в 5-м избирательном округе штата Индиана. Победу одержал кандидат от Демократической партии, сенатор штата Джей Ди Форд.

Результат стал неожиданностью для политических аналитиков, учитывая, что данный округ традиционно считается надежным оплотом республиканцев. Об этом сообщает The Hill.

Историческая победа демократов

5-й избирательный округ Индианы, расположенный к северо-западу от Индианаполиса, не избирал представителей Демократической партии в Конгресс на протяжении более трех десятилетий. Успех Форда в регионе, который считался полностью безопасным для действующего конгрессмена, стал шоком для наблюдателей.

Помимо политического прецедента, победа Форда имеет историческое значение. Он станет первым открытым гомосексуалом, представляющим штат Индиана в Конгрессе США.

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Тревожный сигнал для Республиканской партии

Поражение Спартц стало ощутимым ударом по позициям республиканцев, которые рассчитывали на успешные результаты в ходе выборов. Хотя партия допускала успехи демократов в более умеренных или спорных округах, провал в надежном консервативном оплоте указывает на сдвиги в настроениях избирателей.

Победа Форда выглядит особенно примечательной на фоне межпартийных споров вокруг перераспределения избирательных округов. Ранее Дональд Трамп и национальное руководство Республиканской партии оказывали давление на законодательные органы Индианы, требуя проведения агрессивного джерримендеринга, который мог бы обеспечить партии дополнительно два кресла в Палате представителей.

В настоящее время делегация Индианы в Палате представителей сохраняет преимущество республиканцев со счетом 7-2. Новая карта перекройки округов могла бы довести это соотношение до 9-0, однако республиканское большинство в Сенате Индианы отклонило эти предложения, что вызвало публичное недовольство экс-президента.

Напомним, в 2024 году Спартц заявила, что не будет голосовать за предложенный пакет помощи Киеву в размере $60 миллиардов. Политик говорит, что американские избиратели выступают против, а сама она больше "не может сосредоточиваться на Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, Спартц, родившаяся в Украине в Черниговской области, заявила, что украинцы "должны смириться" с передачей своих территорий России. Также, по ее словам, граждане Украины должны требовать отставки президента Владимира Зеленского.

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