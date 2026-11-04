Уроженец Украины Евгений Виндман переизбрался в Палату представителей США: что о нем известно

Уроженец Киева, представитель Демократической партии Юджин (Евгений) Виндман переизбрался в Палату представителей Конгресса США от штата Вирджиния. Для политика это будет уже второй срок в Конгрессе США.

Видео дня

Об этом сообщает NBC News. Издание приводит результаты подсчета 97% голосов.

Согласно этим данным, Евгений Виндман получает 59,7% поддержки избирателей – всего 191 361 голос. Его ближайший конкурент, республиканец Даг Олливант, набрал 37,8% – 121 015 голосов.

Для Виндмана это будет второй срок в Конгрессе: впервые он победил на выборах в Палату представителей в 2024 году.

Что известно о Евгении Виндмане

Евгений Виндман родился 6 июня 1975 года в Киеве. Когда ему было четыре года, родители вместе с детьми эмигрировали в США. Семья поселилась в Нью-Йорке, где Виндман вырос, получил образование и впоследствии начал военную карьеру.

Он учился в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне, где получил степень бакалавра, а затем получил степень магистра в Центральном Мичиганском университете и юридическое образование в Университете Джорджии.

После учебы Виндман поступил на службу в армию США. Служил офицером пехоты и десантником, а впоследствии перешел в корпус военных юристов. Работал юридическим советником по вопросам международного права в Ираке, занимал должности военного прокурора и юриста в Совете национальной безопасности США.

РЕКЛАМА

Как Виндман оказался в центре дела об импичменте Трампа

В 2018 году Евгений Виндман начал работать заместителем юридического советника Совета национальной безопасности США.

В 2019 году его действия стали определяющими для дальнейшего развития политики США. Виндман вместе с братом-близнецом Александром свидетельствовали против Трампа по делу об импичменте.

Евгений Виндман обратил внимание на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этого разговора Трамп пытался заставить Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена, который тогда был его потенциальным политическим соперником на президентских выборах в США.

Главные истории дня

Евгений Виндман получил от своего брата-близнеца Александра, который также служил в Совете национальной безопасности, информацию о содержании разговора и передал ее руководству юридической службы Белого дома.

Александр Виндман был одним из ключевых свидетелей по делу Трампа. Доклад Евгения и показания Александра Виндманов инициировали процесс, который привел к объявлению Дональду Трампу импичмента в декабре 2019 года. Сенат США впоследствии оправдал президента.

В феврале 2020 года, после завершения процедуры импичмента, Трамп уволил обоих братьев с должностей в Совете национальной безопасности.

РЕКЛАМА

Как Евгений Виндман пришел в политику

После увольнения из Совета национальной безопасности Виндман продолжил военную службу, а в 2022 году вышел в отставку в звании полковника. После отставки он занимался вопросами международного права и расследованием военных преступлений в Украине в рамках программы, финансируемой Государственным департаментом США.

В 2024 году Виндман выдвинул свою кандидатуру в Палату представителей США от Демократической партии в седьмом округе Вирджинии. На всеобщих выборах он победил республиканца Деррика Андерсона и получил мандат в Конгресс, приняв присягу в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс – и уже появились предварительные данные об их результатах. И по прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.