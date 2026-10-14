Украину избрали членом Совета ООН по правам человека на следующие три года: что это означает

Украину избрали в состав Совета ООН по правам человека на 2027–2029 годы. В рамках работы в Совете Киев планирует сосредоточиться на привлечении России к ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, защите военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также возвращении похищенных украинских детей.

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Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X. По его словам, Украина будет использовать собственный опыт, чтобы вместе с партнерами укреплять международные механизмы привлечения к ответственности и защиты прав человека.

Какие приоритеты будут у Украины

Сибига отметил, что Украина присоединится к работе Совета на фоне российской агрессии, сопровождающейся грубыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

Среди основных направлений работы Украины он назвал:

- привлечение виновных в нарушениях прав человека к ответственности;

- поддержку международных механизмов документирования и расследования преступлений;

- защиту военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц;

- возвращение украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила;

- укрепление международной системы защиты прав человека;

- реагирование на новые глобальные вызовы в сфере прав человека.

"Опираясь на собственный опыт, мы будем работать с партнерами, чтобы усилить привлечение к ответственности, защищать человеческое достоинство, укреплять международную архитектуру прав человека и противодействовать новым вызовам для прав человека во всем мире", – написал глава МИД.

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Что такое Совет ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека – межправительственный орган ООН, в состав которого входят 47 государств. Их избирает Генеральная Ассамблея ООН на трехлетний срок с соблюдением принципа географического распределения мест.

Совет рассматривает ситуацию с правами человека в отдельных странах и регионах, проводит тематические обсуждения, создает международные механизмы расследования и документирования нарушений, а также принимает резолюции и рекомендации.

Для Украины членство дает возможность непосредственно участвовать в работе этого органа и продвигать вопросы, связанные с российской агрессией, в частности документированием военных преступлений, защитой пленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, а также возвращением украинских детей.

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В то же время Совет ООН по правам человека не является судом и не может самостоятельно привлекать виновных к уголовной ответственности. Его механизмы могут способствовать документированию нарушений, привлечению международного внимания и формированию основы для дальнейших процессов привлечения к ответственности.

Украина уже была членом Совета ООН

Украина не впервые будет работать в Совете ООН по правам человека. Ранее она входила в его состав в 2006–2008, 2008–2011, 2018–2020 и 2021–2023 годах.

Новый срок полномочий Украины начнется 1 января 2027 года и продлится до конца 2029-го.

Как сообщал OBOZ.UA, США вышли из Совета ООН по правам человека. О выходе Государственный департамент страны объявил вечером 17 сентября, заявив, что Совет распространяет антиамериканскую риторику и слишком снисходительно относится к режимам, которых обвиняют в репрессиях против собственного населения.