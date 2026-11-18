На "Рамштайне" 17 ноября заместитель Пита Хегсета Элбридж Колби заявил, что украинские дальнобойные удары не приближают конец войны. Упомянул Wildberries и предположил, что такие удары могут укрепить решимость россиян и подтолкнуть Кремль к эскалации. Правда, сам же признал, что удары по объектам, обеспечивающим российскую армию, могут замедлить ее наступление.

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Господин Колби, а что бы вы сказали о россии, если бы российская ракета разрушила ваш дом, российские военные убили ваших родителей и изнасиловали вашу дочь, а российский суд по надуманному обвинению приговорил вашу жену к 25 годам?

Вы бы тоже твердили о том, как бы, не дай бог, не укрепить решимость Кремля?

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал глупостью критику ударов по стратегическим военным объектам и объектам, которые использует российская армия. И напомнил, по чему Россия бьет в Украине день и ночь – по электричеству, воде и теплу.

Вот несколько цифр, которые стоит предъявить Колби уже сегодня:

2 957 мирных жителей погибли и 17 218 получили ранения в Украине за первые десять месяцев 2026 года. Это подтвержденные ООН данные. Погибших уже больше, чем за весь 2025 год.

1 205 украинских детей, депортацию или принудительное перемещение которых подтвердила следственная комиссия ООН. Она квалифицировала эти действия как военные преступления и преступления против человечности. По украинским данным – 20 651 депортированный или принудительно перемещенный ребенок.

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428 учебных заведений разрушены, еще 4 278 повреждены, согласно данным украинского Минобразования, которые приводит ЮНЕСКО.

340 объектов медицинской инфраструктуры полностью разрушены, согласно данным Минздрава. ВОЗ еще в мае подтвердила 3 000 атак на систему здравоохранения Украины с начала полномасштабного вторжения.

957 спортивных объектов повреждены или разрушены, согласно данным Минмолодежьспорта.

Господин Колби, откройте Устав ООН. Статья 51 закрепляет право Украины на самооборону. А за российскую агрессию отвечает Путин и государство, которое он превратил в машину террора, чтобы уничтожить соседнюю страну. Их и осуждайте.

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Кремлю хватило решимости развязать эту войну без единого украинского удара по Wildberries. Украине хватает решимости отбиваться. И разрешения на это у господина Колби мы не просили.

А вообще, – противно слушать такие "морали" от представителей власти государства, которое когда-то считалось защитником демократии и свободы.

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