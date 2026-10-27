Горсовет Вроцлава угрожает разорвать партнерские отношения со Львовом, если Андрей Садовый не дистанцируется от решения о "годе Шухевича и УПА". Польские депутаты приняли официальное обращение к мэру. Если ответа не будет, на ноябрьскую сессию горсовета Вроцлава вынесут вопрос о разрыве официального партнерства между городами.

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Новоизбранный глава Кракова также пообещал заморозить любые официальные контакты со Львовом по той же причине.

Перемышль тоже приостанавливает сотрудничество со Львовом – решение единогласно приняли депутаты городского совета Перемышля.

Люблинское воеводство разрывает партнерство со Львовом – за прекращение соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2004 году, единогласно проголосовали все 30 депутатов.

Очевидно, следующим шагом поляков станет такой же парад разрыва соглашений, но уже с Киевом, а затем и с Украиной в целом. Но всем – и нам, и им – очевидно, что причина не в Шухевиче и не в УПА.

Это тот же национал-популизм, который побуждал нападать на украинцев "потому что получают наши деньги и отбирают у нас работу и жилье". А теперь из Польши уже уехали более 100 000 наших беженцев. Когда уедет еще больше, польский бюджет и, соответственно, поляки, получающие из него любые выплаты, почувствуют на себе, почему плохо прислушиваться к популистам.

А если уж верить, что ненависть именно к Шухевичу, Бандере и бойцам УПА настолько принципиальна, то здесь не оправдываться надо. А просто вспомнить, кого героизируют сами поляки. Ромуальд Райс и Юзеф Курась: головорезы, которые в 1946-м занимались этническими чистками украинцев. Зыгмунт Шендзеляж ("Лупашко"): причастен к массовым убийствам мирного литовского и белорусского населения. Юзеф Пилсудский: грабитель, убийца, организовывал "пацификацию" (массовое уничтожение) украинцев, сотрудничал с Гитлером. Роман Дмовский: шовинист, последовательно выступавший за депортацию евреев и насильственную полонизацию украинцев. Армия Крайова, которая массово уничтожала мирное население Украины подчистую (один день, 10 марта 1944, – и минус 7 сел и несколько тысяч украинцев, причем 70% из них составляли женщины, дети и старики). Зенон Яхимек, руководивший этим уничтожением (о нем поляки даже сняли фильм – с благодарностью и почтением).

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Всем этим полякам ставят памятники, вешают мемориальные доски, их именами называют улицы, о них снимают фильмы, рассказывают школьникам как о героях... И украинцев в Польше тоже заставляют чтить палачей их родственников – потому что, опять же, вопрос принципа, а не уважения к чьим-то чувствам или смертям.

А возвращаясь к очередным истерикам поляков... Когда они жгли святое – наш хлеб, или рассыпали его по дороге и топтали, – речь была не о Шухевиче и не об УПА. Когда перекрывали дороги и таможни, это тоже были очередные лозунги национал-популистов и поляки, которым эти лозунги пришлись по душе. Когда перекрывали пути для нашего оружия, пока нас убивали в этой войне, дело тоже было не в Бандере и не в УПА.

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Поэтому надо просто понять, что глупо зацикливаться на почти случайных поводах для истерик и претензий со стороны поляков. Каждая наша уступка становится просто поводом для новых требований и истерик (кстати, в Харькове в 2016 году установили мемориальную доску "выдающемуся герою Юзефу Пилсудскому"; аналогичные доски есть в Виннице и Житомире; во Львове на улице Героев УПА тоже есть мемориальная доска-напоминание о том, что здесь бывал Пилсудский; ни одна из них не изменила претензий Польши). Нужно четко разграничить "наше и ваше": Польша чтит палачей украинцев на украинских, а не только нынешних польских землях (а также белорусов, литовцев, немцев, евреев...) – и мы туда не лезем (по крайней мере, пока). Мы чтим героев, которые останавливали польских палачей на нашей территории, а не у них дома, – и Польша должна просто это игнорировать.

Именно так и выглядят здоровые отношения государств со "сложным историческим прошлым", если выражаться дипломатично.

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